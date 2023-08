Paar-Coaching: Die Geissens geben Comedy-Paar Hazel Brugger und Thomas Spitzer exklusive Beziehungstipps

Carmen und Robert Geiss treffen zum ersten Mal auf Hazel Brugger und Thomas Spitzer im SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ / ab 9. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt

Die deutschen Kardashians treffen auf DAS Paar der Comedy-Branche und verraten persönliche Geschichten. Welches Geheimnis für eine gute Beziehung lüftet Robert Geiss? Warum sind die Hochzeitsträume von Hazel Brugger und Carmen Geiss geplatzt? Und wird Thomas Spitzer das neue Testimonial für das Mode-Label von Robert Geiss? Im Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ lernen sich zum ersten Mal zwei Paare statt eines Duos vier Wochen lang jeden Mittwoch besser kennen. Bauen Carmen und Robert Geiss, Hazel Brugger und Thomas Spitzer nach vier Folgen eine wahre Freundschaft auf, die auch über den Podcast hinaus bestehen bleibt? Am Ende des Monats wird sich zeigen: Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Eine neue Folge „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ gibt es ab 9. August 2023 jeden Mittwoch in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.



Zwei Welten, ein Ziel: eine glückliche Beziehung

Welcome to St. Tropez – im Barbecue House der Villa Geissini. Beide Paare sind Power-Couples, Eltern und treten oft gemeinsam vor die Kamera oder das Mikrofon: Für den SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ laden Carmen und Robert Geiss Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihre pompöse Villa ein.

Carmen und Robert sind seit 1982 ein Paar, seit 1994 verheiratet und haben zwei Töchter. Hazel und Thomas sind seit 2014 ein Paar, seit 2020 verheiratet und haben eine Tochter. Was können Hazel und Thomas in Sachen Beziehung von den Geissens lernen? Das Geheimnis für eine gute Beziehung, die so lange hält wie die der Geissens, verrät Robert Geiss: „Du darfst einfach keine Langeweile aufkommen lassen. Die haben wir nicht, weil wir stetig etwas zu tun hatten über die letzten 40 Jahre. Wir sind nicht nur gereist, sondern haben auch viel erlebt, wir haben viele Häuser gebaut und an vielen, verschiedenen Stellen gelebt wie in Kitzbühel, St. Tropez, jetzt Dubai, Monaco. Wir haben eine Weltreise mit den Kindern gemacht, über vier Jahre. Wir haben uns jede karibische Insel angeguckt. Das war damals mein Traum, einmal um die Welt zu fahren, mit dem eigenen Boot. Das haben wir gemacht.“ Thomas Spitzer: „Das ist ganz schön viel Druck jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Frau alles bieten kann.“ Carmen Geiss nennt einen weiteren Vorteil ihrer Reisen: „Weißt du, wofür das toll ist? Für die Kinder. […] Das waren für die zwei so viele Erfahrungswerte. Die konntest du nicht in der Schule bekommen. […] Wir sind teilweise mit einem Privatlehrer verreist.“ Hazel Brugger nimmt den zeitlichen Druck direkt raus: „Ich glaube, das müssen wir dann machen, wenn wir alle Kinder haben, die wir wollen. Stell dir vor, wir haben jetzt ein Kind und machen mit dem eine mega-geile Weltreise und haben voll die Bindung dazu. Dann kaufen wir uns eine Drei-Zimmer-Wohnung in Köln-Chorweiler und kriegen dann noch ein zweites Kind. Das Kind schaut sich die Alben von früher an und denkt sich: Was ist hier los?!“

Über den Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“

Wie und wo treffen Cathy Hummels und Heinz Strunk aufeinander? Oder Laura Larsson und Pierre M. Krause sowie Harald Glööckler und Aminata Belli? In dem SWR3 Gesprächspodcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ reden einen Monat lang jeden Mittwoch lang zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freund:innen werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge.

Musiker und Dichter Max Richard Lessmann schreibt und liest für jedes Promi-Duo poetische Vorstellungstexte, sodass die Hörer:innen mitraten können, wer das nächste Podcast-Paar sein wird. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

„1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.



