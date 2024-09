Mehr als 40.000 begeisterte Musikfans feiern das „SWR3 New Pop Festival“

„SWR3 New Pop Award“ an The Last Dinner Party verliehen / Millionen-Reichweiten in der digitalen Erlebniswelt / 28 Stunden Festivalradio

Mehr als 40.000 Musikbegeisterte kamen zwischen dem 12. und 14. September 2024 nach Baden-Baden, um die Künstlerinnen und Künstler des gemeinsam mit CUPRA veranstalteten „SWR3 New Pop Festivals“ zu feiern. Fans aus ganz Deutschland und dem Ausland verfolgten die Auftritte von den Sea Girls, Mark Ambor, Dylan oder The Last Dinner Party. Für die britische Indie-Band gab es am Samstag während eines Interviews auf der Open-Air-Bühne eine besondere Überraschung: Festivalchef Gregor Friedel überreichte den fünf Londonerinnen den „SWR3 New Pop Award“. „The Last Dinner Party sind eine Band, die die subversive Kraft ebenso kluger wie eingängiger Popmusik zurück in die Charts gebracht hat. Diese fünf jungen Frauen begeistern mit ihrem Charisma und ihrer großen musikalischen Imagination. Ihr genialer Mix aus theatralischem Rock und Indie-Pop ist ebenso poetisch wie rebellisch und trifft den Nerv der Zeit. The Last Dinner Party bringen ganz einfach frischen Wind in die Musiklandschaft“, so Gregor Friedel.

Besondere Festivalmomente

Die zehn Einzelkonzerte des Festivals waren ausverkauft. Das kostenfreie Rahmenprogramm auf dem Außengelände wurde trotz zeitweisen Regenschauern gut angenommen. Besucherinnen und Besucher konnten dort auch ohne Tickets Star-Talks und Open-Air-Konzerte anschauen und auf zwei Video-Leinwänden die Shows verfolgen. Viele Menschen feierten bei den Party-Nächten in den verschiedenen Locations. Ganz besondere Momente erlebten Musikfans auch in diesem Jahr wieder bei den Konzerten im Theater, Kurhaus und Festspielhaus. Beispielsweise bei Dylan, die während ihres Auftritts nicht nur ihre Fanbase, die ihr zu jedem Konzert nachreist, in ihren Bann zog und das Kurhaus rockte. Gleich mehrere Musikerinnen und Musiker begeisterte die Stimmung so sehr, dass sie ins Publikum sprangen und inmitten ihrer Fans performten. So etwa der Frontmann der Sea Girls Henry, Ennio, Ásdís oder Sophie von Sophie and the Giants. Benjamin Ingrosso spielte das Konzert an seinem Geburtstag vor jubelnden Fans, die Schweden-Flaggen durch die Luft wedelten und Geburtstagsgrüße auf Plakaten hochhielten. Superstar Tom Walker begeisterte die Gäste seines „Homecoming-Konzerts“ im Festspielhaus. Ein Highlight war schon sein Auftritt auf der Open-Air-Bühne am Samstagnachmittag, wo er mit drei Songs, unter anderem seinem Mega-Hit „Leave A Light On“, für Gänsehautstimmung sorgte. Partystimmung kam auf bei der „SWR3 New Pop CUPRA Night“ mit Alle Farben.

Das „SWR3 New Pop Festival“ war digital ein großer Erfolg. Es konnte mit den starken Reichweiten vom Vorjahr mithalten und sie teilweise um 14 Prozent toppen.

2025 findet die 30. Ausgabe des „SWR3 New Pop Festivals“ vom 18. bis 20. September statt.





Tom Walker beim „SWR3 New Pop Festival“ in Baden-Baden. © SWR3/Oliver Matlok SWR SWR3/Oliver Matlok

