„SWR3 New Pop Festival“: Fans übernehmen die Stadt

vom 12. bis 14. September 2024 in Baden-Baden / mit Sea Girls, Mark Ambor, Ásdís, Dylan, Sophie and the Giants, Ennio, Benjamin Ingrosso, The Last Dinner Party, Tom Walker und Alle Farben

Das diesjährige gemeinsam mit CUPRA veranstaltete „SWR3 New Pop Festival“ eröffneten am heutigen Donnerstag, 12. September 2024, die Sea Girls. Die vier Männer aus England sind in ihrer Heimat große Stars und haben eine enorme Fanbase. Im Konzert und auch in der Stadt sind die Fans überall sichtbar. Auch der zweite Act des Abends, Mark Ambor, bringt seine Fans nach Baden-Baden. In den Airplay-Charts feiert er Erfolge, auf Social-Media gehen seine Songs viral – und auf dem „SWR3 New Pop Festival“ spielt er bereits ein halbes Jahr vor seiner Tour zu seinem Debüt-Album. Das letzte Konzert des ersten Festivaltags spielt Ásdís. Die isländische Sängerin trat im letzten Jahr bereits auf der Open-Air-Bühne auf.

Newcomer, Stars und jede Menge Fans

Am Freitag stehen Dylan, Sophie and the Giants und Ennio auf den drei Bühnen der für Popmusik außergewöhnlichen Venues. Am Festival-Samstag treten Benjamin Ingrosso und The Last Dinner Party auf. Außerdem gibt der frühere New-Pop-Act und heutige Superstar Tom Walker das diesjährige „Homecoming-Konzert“, zu dem jedes Jahr New Pop Künstler nach ihren Durchstarter-Erfolgen wieder nach Baden-Baden zurückkehren. Das Festival endet Samstagnacht mit der „SWR3 New Pop Cupra DJ Night“ mit Alle Farben. SWR3 Musikchef und Festivalleiter Gregor Friedel freut sich auf die anstehende Veranstaltung: „Wir haben in diesem Jahr wieder eine tolle Mischung aus guten Einzelkünstlerinnen und -künstlern und herausragenden Bands für das New Pop Festival zusammenstellen können. Viele davon bringen ihre Fans mit, das wird man in der Stadt und auch auf den Konzerten spüren. Dadurch entsteht eine ganz wunderbare Atmosphäre. Mit Tom Walker bringen wir auch einen Superstar nach Baden-Baden. Alle Farben legt zehn Jahre, nachdem er als erster DJ-Act beim New Pop Festival aufgetreten ist, erneut auf.“

Kostenfreies Rahmenprogramm

Vor dem Kurhaus auf den Open-Air-Bühne gibt es täglich Star-Talks, abends spielen Unplugged-Bands. Am heutigen Donnerstag stehen Iggi Kelly und Joya Marleen auf der Open-Air-Bühne, am Freitag Bradley Simpson und Il Civetto und am Samstag Cloudy June und Fast Boy. Alle Festival-Konzerte werden live auf das Außengelände übertragen. Für Nachtschwärmer gibt es am Donnerstag die „SWR3 New Pop Warm-up-Party“, am Freitag und Samstag Party-Nächte in verschiedenen Locations. Viele Baden-Badener Geschäfte laden am Freitag und Samstag bis 22 Uhr zum Night-Shopping ein.

Festival auch multimedial erlebbar

Während der drei Festivaltage sendet SWR3 täglich von 16 bis 24 Uhr das Festival-Radio mit Live-Ausschnitten, Konzert-Berichten, Interviews und Reportagen rund um das Event. Alle Konzerte können bei „SWR3 New Pop TV“ auf SWR3.de im Video-Livestream verfolgt werden. Außerdem begleitet SWR3 das Festival auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Tiktok. In der Woche nach dem Festival gibt es in SWR3 von Montag bis Donnerstag die Highlights der Auftritte. Außerdem sind die Aufzeichnungen der Konzerte auch im SWR Fernsehen, auf 3sat sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

