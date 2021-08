Christopher - Der 27-jährige Däne ist kein typischer Newcomer. Bereits als Teenager stand er auf der Bühne, veröffentlichte als 20-Jähriger sein Debüt-Album „Colours“ und schaffte es mit diversen Singles bis ganz nach vorne in die Charts seiner Heimat. Seit seinem Hit „Irony“, einem Piano-Pop-Song, ist er auch in Deutschland mehr als nur ein Geheimtipp. In Asien, vor allem in China und Südkorea, gilt er wie in Dänemark bereits als kommender Superstar. Auf seinem neuen Album „Under The Surface“ gibt Christopher persönliche Einblicke in seine Gedanken und inneren Konflikte. © SWR/Daniel Hjšrth

