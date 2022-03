Meta Hiltebrand: „Ich habe panische Angst vor Bananen“

Schweizer Star-Köchin leidet an außergewöhnlicher Phobie

Es klingt wie ein schlechter Scherz, aber lachen kann Meta Hiltebrand darüber nicht: „Wenn jemand in meiner Nähe eine Banane auspackt, verlasse ich den Raum“, sagt die 38-jährige Schweizer Star-Köchin. „Es geht einfach nicht anders“. Im Interview mit SWR3 spricht sie erstmals über ihre ungewöhnliche Phobie: „Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber das ist bei mir so, seit ich denken kann. Schält jemand eine Banane in meinem Beisein, kriege ich ein beklemmendes Gefühl. Mir wird schlecht, ich bin völlig benebelt und kann nicht mehr sprechen. Ich ertrage diesen Geruch einfach nicht. Wenn es blöd läuft, kollabiere ich sogar.“

Wegen Bananenschalen im Müll: „Mitten in der Aufzeichnung bin ich plötzlich umgekippt“

So ging es ihr vor ein paar Jahren bei einer TV-Produktion. Die Star-Köchin erzählt von dem Vorfall: „Mitten in der Aufzeichnung bin ich plötzlich umgekippt und niemand konnte sich erklären, was los ist. Später habe ich dann herausgefunden, dass vor der Aufzeichnung mehrere Bananenschalen in einen Mülleimer geworfen wurden, der nicht weit weg stand.“ Mit einem Arzt habe sie noch nicht über dieses Thema gesprochen, erzählt die Schweizerin. Es sei ja eine Phobie, keine Krankheit. „Wenn jemand mit ´ner Banane in meine Nähe kommt, gehe ich halt schnell weg. Sie muss auch erst einmal geschält werden. Eine ungeschälte macht nichts. Es geht um diesen furchtbaren Geruch.“ Würde jemand von ihr verlangen, ein Dessert mit Banane zuzubereiten, würde sie sich weigern, sagt Hiltebrand: „Kochbananen sind okay. Die habe ich auch schon verwendet, aber alles andere – keine Chance!“

„Das große SWR3 Grillen“ in diesem Jahr mit Meta Hiltebrand

Beim diesjährigen Grill-Event mit Promikoch Johann Lafer am 10. April wird Meta Hiltebrand dabei sein. Via Radio und Video-Livestream auf SWR3.de können Hörer:innen und Zuschauer:innen von 13 bis 19 Uhr bei Deutschlands einzigem interaktiven und multimedialem Grillen synchron mitgrillen.

