Am Montag, 8. November 2021 werden Thomas Gottschalk und Constantin Zöller zum letzten Mal gemeinsam in SWR3 auf Sendung gehen / Thomas Gottschalk will wieder mehr reisen

Knapp zwei Jahre lang waren Thomas Gottschalk und Constantin Zöller jeden Montag von 13 bis 15 Uhr in SWR3 zu hören. Mit Spontanität und guter Laune begleiteten die beiden Moderatoren die SWR3 Hörer:innen durch den Mittag. Doch am Montag, 8. November gibt es diese Show zum letzten Mal: Thomas Gottschalk hofft, zum jetzigen Zeitpunkt wieder mehr reisen und dadurch auch wieder mehr Zeit in den USA verbringen zu können: „‘The End‘ ist ein Song von den ‚Doors‘, aber bei mir geht es hoffentlich noch ein Stückchen weiter, obwohl ich mich am 8. November bei SWR3 von ‚Gottschalk & Zöller‘ verabschiede. Das waren doch immerhin zwei Jahre und mir haben in dieser Zeit mehr als ein bis zwei Hörer geraten, endlich in Rente zu gehen. Tu ich aber nicht. Mit mir ist zu rechnen. Nicht mehr wöchentlich, aber irgendwann bin ich zurück – und dann leg ich gnadenlos ‚Aerosmith‘ auf: ‚Back In The Saddle Again‘.“ SWR3 Programmchef Thomas Jung ergänzt: „Die Hörerinnen und Hörer haben dieses Duo abgefeiert. Zwei Moderatoren, die sich perfekt ergänzten und großen Spaß an dieser Show hatten. Ich freue mich, dass Thomas für Specials mit Consi weiter zur Verfügung steht.“

Seit Januar 2020 wöchentlich auf Sendung

Jeden Montag füllten die beiden Moderatoren Thomas Gottschalk und Constantin Zöller zwei Stunden mit guter Laune, Musik-Battles und viel Spontanität. Diskutiert wurden nicht nur aktuelle Nachrichten, sondern auch Promi-Klatsch. Constantin Zöller wird die wöchentliche Zusammenarbeit dennoch vermissen: „Wie ich in Zukunft ohne Thommy und seine 70er-Jahre-Rocknummern mit achtminütigen Gitarrensoli leben soll, ist mir noch nicht ganz klar. Immerhin: Die chronischen Kopfschmerzen werden sich legen. Thomas ist der freieste Mensch, den ich kenne – dass er sich in den letzten beiden Jahren jeden Montag Zeit genommen hat, weiß ich zu schätzen und drückt aus, wie viel Spaß unsere Show gemacht hat.“ Den bisherigen Sendeplatz wird zukünftig wieder „SWR3 PopUp“ füllen.

Weitere Informationen werden in der SWR3 Sendung „Gottschalk und Zöller“ am Montag, 8. November 2021 ab 13 Uhr zu hören sein.

