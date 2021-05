per Mail teilen

SWR3 setzt reichweitenstarke Faktencheck-Reihe künftig auch als eigenes Youtube-Format um / Verschwörungsmythen und Gerüchte werden wissenschaftlich geprüft

Neue Faktenchecks von SWR3 sind seit heute wöchentlich auf dem Youtube-Kanal „Faktencheck.de“ abrufbar. In den Videos erklärt Dr. Philip Häusser gemeinsam mit themenbezogenen, wissenschaftlichen Expert*innen, was an Mythen, polarisierenden Aussagen und weitverbreiteten Gerüchten wirklich dran ist.

Potenzielle Fake-News unter die Lupe genommen

Wie klimaschädlich ist Fleisch wirklich? Ist 5G-Strahlung gefährlich? Werden wir von unseren Handys abgehört? Seit zwei Jahren gibt SWR3 auf Faktencheck.de eine Anlaufstelle für gesicherte Informationen strittiger Thesen. Reduziert auf belastbare Fakten werden polarisierende Themen aus allen relevanten Perspektiven betrachtet und in zehn Minuten verständlich aufgearbeitet. Auch komplexe wissenschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge werden nachvollziehbar in Relation gesetzt.



Faktencheck.de jetzt auch auf Youtube



„Ist Sputnik V der bessere Impfstoff?“ und „Hört mein Handy mit?“ werden die ersten Themen sein, die ab sofort auf Youtube nachgehört werden können. Weitere Folgen sind jeweils mittwochs ab Nachmittag verfügbar. Bei aktuellen Themen, die viel diskutiert und oft geteilt werden, können zudem unregelmäßige Sonderfolgen eingeschoben werden. So werden auch schnelllebige Inhalte durch kurze Produktionswege fundiert eingeordnet.

Dr. Philip Häusser prüft für Faktencheck.de, was wirklich stimmt

Mit Dr. Philip Häusser hat Faktencheck.de nicht nur ein Gesicht, das den Kanal vor der Kamera präsentiert, sondern einen erfahrenen Physiker und Informatiker im Team. Er setzt sich seit Beginn seiner akademischen Karriere auch für die Vermittlung wissenschaftlicher Themen ein. So hat er während seiner Dissertation an verschiedenen TV-Wissensformaten als Redakteur und Moderator mitgewirkt und ist darüber hinaus als Buchautor tätig. Für Faktencheck.de arbeitet er sich mit der Redaktion durch aktuelle Studien und wissenschaftliche Papers, um die Fakten hinter Gerüchten und Thesen zu finden.

Zusätzlich bietet SWR3 alle Faktenchecks neben dem neuen Youtube-Kanal als Artikel zum Nachlesen auf SWR3.de an.

