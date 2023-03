New Comedy beim „SWR3 Comedy Festival“

5.–7. Mai 2023 in Bad Dürkheim / 9 Newcomer-Acts im Dürkheimer Haus

Das „SWR3 Comedy Festival“ bringt neben Stars jedes Jahr auch Newcomer der Comedy-Szene nach Bad Dürkheim. Von Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai 2023 spielen jeden Abend drei Acts auf der „New Comedy Bühne“ im Dürkheimer Haus: am Freitag und Sonntag ab 21:30 Uhr, am Samstag ab 22:30 Uhr. Dabei sind: Serdar Karibik, Yorick Thiede, Mariano Vivenzio alias EmmVee Comedy, Tim Whelan, Max Osswald, Johannes Floehr, Leila Ladari, Alina Khani und Florian Hacke. Die Shows werden moderiert von Kemal Goga.

Von Stand-up bis Musik-Comedy

Die Künstler:innen der „New Comedy Bühne“ im Dürkheimer Haus präsentieren ein abwechslungsreiches Programm von Stand-up bis Musik-Comedy.

Mit seinen türkischen und schwäbischen Wurzeln weiß Serdar Karibik, wie man sich über „Almans“ lustig macht. Er macht auch klar: Ein bisschen Alman steckt in jedem von uns. Yorick Thiede präsentiert seine Storys mit Ruhe und Ernsthaftigkeit – genau das steigert den Unterhaltungswert seines Programms. Mariano Vivenzio alias EmmVee Comedy erzählt in seiner Show aus seinem Leben, teilt seine Erfahrungen als Italiener in Deutschland und spricht aus, was andere denken. Der in Liverpool geborene Tim Whelan arbeitet in seinem Programm kulturelle und sprachliche Differenzen auf und das bitterböse, wortgewandt und kultiviert. Max Osswald mag Wort- und Sprachspiele. Mit Witz und Tiefgang präsentiert er diese in Bad Dürkheim. Der Zwei-Meter-Mann Johannes Floehr aus Krefeld ist Stand-up-Comedian, produziert Videos und schreibt Texte, Bücher und Dialoge. Unbescheiden stellt er fest: „Mir gefällt mein Programm richtig gut.“ Schauspielerin und Comedienne Leila Ladari bringt bösen Humor und freche Pointen in die Mixed Show im Dürkheimer Haus. Alina Khani kann alles, was man auf der Bühne braucht: Comedy, Musik, Tanz und Content Creation. Ihre Videos auf TikTok knacken die Millionen-View-Marken. Florian Hacke bohrt ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit viel düsterem Humor in den Wunden des Kleinbürgertums, entlarvt rechte Empörung genauso wie linke Beißreflexe.

„SWR3 Comedy Festival“ vor Ort, im Festivalradio oder als Livestream

Die 60-minütigen Shows der „New Comedy Bühne“ können auch an der Live-Bühne vor Ort in Bad Dürkheim sowie im Video-Livestream auf SWR3.de verfolgt werden. Karten für die New-Comedy-Bühne gibt es unter der Tickethotline: 07221 300 300, SWR3service.de und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen in Bad Dürkheim. Die Tickets für die Mixed-Shows im Dürkheimer Haus kosten 12 Euro, SWR3-Club-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Comedy ist fest im Programm verankert

Comedy ist ein festes Element im Angebot von SWR3. Neben Information, Service und Musik prägt auch die humorvolle Umsetzung aktueller Themen das Programm. Dazu gehört das „SWR3 Comedy Festival“, das seit 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomer:innen eine Bühne bietet und SWR3 vor Ort in Bad Dürkheim für die vielen Fans hautnah erlebbar macht.

