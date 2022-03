SWR3 Comedy Festival zurück im Mai

13. bis 15. Mai 2022 in Bad Dürkheim – mit Andreas Müller, Florian Schroeder und Anny Hartmann u. a. / Ein Euro pro Ticket als Spende an Menschen aus der Ukraine / Tickets auf SWR3service.de

Lachen verbindet und hilft – gerade in diesen Zeiten. Von Freitag, 13. Mai 2022 bis Sonntag, 15. Mai 2022 begeistern Comedy-Stars und junge Künstler:innen die Fans in Bad Dürkheim. Die Kabarettistin Anny Hartmann und Comedians Andreas Müller, Florian Schroeder, Matthias Egersdörfer, Vince Ebert, Eure Mütter, Chako Habekost, die feisten, basta, Rolf Miller und Stefan Reusch spielen jeweils 60-Minuten-Shows in verschiedenen Locations. An jedem Veranstaltungsabend gibt es zudem „New Comedy“-Mixed-Shows mit jungen Talenten. Für jedes verkaufte Ticket wird ein Euro an Menschen aus der Ukraine gespendet. Tickets sind unter SWR3service.de, der Tickethotline 07221 300 300, an teilnehmenden Servicepunkten sowie an der Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim erhältlich. Die Eintrittspreise für die Shows liegen zwischen 12 und 22 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Auftakt am Freitag mit Andreas Müller

Eröffnet wird das SWR3 Comedy Festival 2022 erstmals an einem Freitag. Den Auftakt macht SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller mit seiner Solo-Show im Kurpark Ost. Kabarett-Star Anny Hartmann spielt auf der Bühne im Kurhaus. Mit viel Humor nimmt die studierte Volkswirtin politische Inhalte satirisch auseinander. basta zählt zu Deutschlands bekanntesten A-cappella-Bands. 2022 sind sie zum letzten Mal auf Tour unterwegs. Musikalisch erörtern die Gesangsakrobaten die großen Fragen des Lebens. Das Stuttgarter Comedy-Trio Eure Mütter begeistert das Publikum mit Sketchen mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen.

Festival-Samstag mit fünf Veranstaltungen

Der Festival-Samstag bietet Unterhaltung mit Vince Ebert, SWR3 Wochenrückblicker Stefan Reusch, dem Duo „die feisten“ und Matthias Egersdörfer. Kabarettist und Diplom-Physiker Vince Ebert, bekannt auch aus „Wissen vor Acht“ im Ersten verfolgt mit trockenem Witz konsequent seine Mission: Make Science Great Again. Zynisch und mit sprühendem Wortwitz unterhält Stefan Reusch seine Fans. Das Gesangsduo „die feisten“ sinniert über Junggesellenabschiede und verarbeitet in seinen Liedern Anekdoten aus dem Leben. Der fränkische Kabarettist, Komiker und Schauspieler Matthias Egersdörfer bringt Nachrichten aus dem Hinterhaus auf die Bühne. Er wurde bereits mit zahlreichen Kabarettpreisen ausgezeichnet und ist aus dem TV („Der Franken-Tatort“) bekannt.

Abschluss am Sonntag

Am Sonntag spielt Kabarettist Florian Schroeder sein Programm „Neustart“, in dem er die Festplatte des Publikums formatiert. Außerdem tritt Satiriker Rolf Miller auf und verspricht ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade. Der Comedy-Pfälzer Chako Habekost zeigt sein Programm „De edle Wilde“.

SWR3 Comedy Festival 2022 unterstützt Menschen aus der Ukraine

Lachen verbindet und hilft – gerade in diesen Zeiten. Daher geht für jedes verkaufte Ticket ein Euro an „Aktion Deutschland Hilft“ und „Bündnis Entwicklung Hilft“. Mit der Spendensumme sollen Hilfsprojekte und Menschen aus der Ukraine unterstützt werden.

Veranstaltungen im Radio, TV und online verfolgen

SWR3 berichtet im Radio und online während des Festivals. Die Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen. Im SWR Fernsehen werden Ausschnitte der Auftritte in Best of-Sendungen ausgestrahlt. Die Veranstaltungen werden entsprechend der gültigen Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz geplant. Ticketkäufer:innen werden im Vorfeld über die aktuellen Regelungen informiert.

Comedy ist fest im Programm verankert

Comedy gehört schon immer zu SWR3. Das Programm hat Kult-Serien wie beispielsweise „Feinkost Zipp“, „Taxi Sharia“, „Jogis Jungs“ oder „Tuten Gag“ hervorgebracht. Aus der Comedy-Schmiede im Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke, das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky oder Andreas Müller, der seit 2007 Comedy-Chef von SWR3 ist. Das „SWR3 Comedy Festival“ bietet seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern eine Bühne.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.