„SWR3 Comedy Festival“ 2022 mit erfolgreichem Auftakt

Veranstaltung vom 13. bis 15. Mai / mit Vince Ebert, Florian Schroeder, Andreas Müller u. a.

SWR3 Programmchef Thomas Jung und SWR3 Comedychef Andreas Müller eröffneten am heutigen Freitag, 13. Mai 2022, das sechste „SWR3 Comedy Festival“ in Bad Dürkheim. Thomas Jung freut sich, mit der Veranstaltung in den SWR3 Event-Sommer zu starten: „SWR3 ist mit dem Festival wieder zurück. Nach der harten Zeit bringen wir den Menschen gerade mit dieser Veranstaltung wieder Spaß – bei den Auftritten der Künstler, aber auch in der Stadt. Lachen an der Weinstraße bei sonnigem Toskana-Wetter – es passt alles.“ Es wird neun Open-Air-Shows im Kurpark Ost sowie vier Shows im Kurhaus geben. Am heutigen Freitag treten Andreas Müller, basta und Eure Mütter auf. Der Festival-Samstag bietet Shows mit Vince Ebert, die feisten, Stefan Reusch und Matthias Egersdörfer. Am Sonntag stehen Florian Schroeder, Rolf Miller und Chako Habekost auf den „SWR3 Comedy Festival“-Bühnen. Darüber hinaus finden an allen Festivaltagen „SWR3 New Comedy“-Shows im Kurhaus statt.

„SWR3 Comedy Festival“ live und im Radio miterleben

Tickets für das „SWR3 Comedy Festival“ sind an der Abendkasse erhältlich – solange der Vorrat reicht. Die Auftritte der Künstler können außerdem im Livestream auf SWR3.de verfolgt werden. Im Radio berichtet SWR3 während des gesamten Festivals live aus Bad Dürkheim. Das SWR Fernsehen strahlt ab dem 7.6.2022 jeweils dienstags um 23 Uhr Best-ofs aus.

SWR3 Comedychef Andreas Müller beim „SWR3 Comedy Festival“ in Bad Dürkheim © SWR3/DNA Collective SWR DNA Collective

