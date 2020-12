„Das ist so die Möhre, die ich mir als Esel hinhalte“ / Im Studio von SWR3 beantwortet der Sänger Hörerfragen, macht Musik und liest aus seinem neuen Buch

Campino (58), Frontmann der Düsseldorfer Band „Die Toten Hosen“, hofft auf das Comeback von Konzerten nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Er denke, „dass wir spätestens in 2022 auch wieder große, fette Rockkonzerte erleben werden“, sagte er im Studio von SWR3 in Baden-Baden: „Das ist so die Möhre, die ich mir als Esel hinhalte.“ Campino war am Dienstagabend zu Gast bei SWR3. Er las aus seinem neuen Buch „Hope Street“, machte Musik und beantwortete Hörer*innenfragen.

Campino setzt auf Solidarität mit Kneipen und Theatern

Im Studio von SWR3 äußerte sich Campino zur Corona-Pandemie und ihren Folgen: „Ich glaube, dass es nicht so lange dauern wird, bis wir uns wieder in gewohnter Form sehen werden.“ Die Folgen können jedoch noch drastisch werden. Wichtig sei, Solidarität zu zeigen und Geduld zu haben. Damit Menschen, die am meisten unter der Krise leiden, wieder auf die Füße kommen. „Dass wir die ein bisschen pushen, wo wir das können. Ob das jetzt Kneipen sind oder Theater, wo man vielleicht extra nen 10er lässt“, sagte Campino.

