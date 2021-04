Angesagte Newcomer aus dem In- und Ausland verwandeln Baden-Baden einmal im Jahr in eine Musikmetropole. 2019 findet das „SWR3 New Pop Festival“ bereits zum 25. Mal statt.

Konzertübersicht

Donnerstag, 12. September 2019

18:20 Uhr Kurhaus Festival-Eröffnung 18:30 Uhr Kurhaus Picture This 20:15 – 22:30 Uhr Festspielhaus „SWR3 New Pop Festival – Das Special“ 23:00 – 00:00 Uhr Theater Declan J Donovan

Freitag, 13. September 2019

17:30 – 18:30 Uhr Kurhaus Dean Lewis 19:00 – 20:00 Uhr Festspielhaus Lewis Capaldi 21:00 – 22:00 Uhr Theater Justin Jesso 23:00 – 00:00 Uhr Kurhaus Dennis Lloyd

Samstag, 14. September 2019

14:00 – 15:00 Uhr Festspielhaus Christopher 17:30 – 18:30 Uhr Kurhaus Dermot Kennedy 19:00 – 20:00 Uhr Festspielhaus The Faim 21:00 – 22:00 Uhr Theater Freya Ridings 23:00 – 00:00 Uhr Kurhaus Sam Fender

Sonntag, 15. September 2019

20:00 – 21:00 Uhr Theater Jubiläumskonzert: Tim Bendzko

Line-up

SWR3 New Pop Festival – Das Special

Am Donnerstag, 12. September 2019 moderiert Guido Cantz die TV-Show „New Pop Festival – Das Special“ im Baden-Badener Festspielhaus. Gäste der Musiksendung sind Lena, Mark Forster, James Blunt und Matt Simons. Auch in diesem Jahr wird wieder der Musikpreis „Pioneer of Pop“ verliehen. Im TV wird die Show am 20. September um 23:30 Uhr im Ersten zu sehen sein.

Die Stars auf dem roten Teppich

SWR3 New Pop Festival goes green

Das „SWR3 New Pop Festival“ feiert in diesem Jahr vom 12. bis 14. September 2019 sein Jubiläum und legt dabei einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit. Die Vorbereitungen dazu haben bereits vor zwei Jahren begonnen. SWR3 Programmchef Thomas Jung betont die Beweggründe: „Wir möchten ein ‚festival for future‘ – eine nachhaltige Initiative, um den Umweltgedanken auch zu den SWR3 New Pop Fans zu tragen. Ziel ist es, auch die Besucherinnen und Besucher für mehr Nachhaltigkeit, insbesondere auch bei großen Veranstaltungen, zu begeistern. Die Verantwortung, das New Pop Festival grün zu gestalten, liegt allerdings nicht allein bei SWR3. Das Festival wird erst durch die Stadt, die Partner, die Künstler sowie die Besucher nachhaltig. Sie alle können dazu beitragen, die Umweltbelastung zu minimieren. Dabei haben wir den Arbeitstitel ‚goes green‘ bewusst gewählt: Wir machen uns mit dem ‚SWR3 New Pop Festival‘ auf einen Weg, der in den nächsten Jahren fortgeschrieben werden soll.“

Programm der Live-Bühne

An allen Festivaltagen finden Star-Talks und Unplugged-Konzerte mit den Künstlerinnen und Künstlern auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus statt, die sich auch Festivalgäste ohne Konzerttickets ansehen können. Auf der Videowand nebenan werden darüber hinaus alle Konzerte übertragen.

Donnerstag, 12. September 2019

15:00 Uhr Star-Talk Picture This 16:20 Uhr Star-Talk Declan J Donovan 18:10 Uhr Star-Talk Carolin Kebekus 19:30 Uhr Unplugged-Konzert Hamzaa

Freitag, 13. September 2019

15:00 Uhr Star-Talk Dean Lewis 15:40 Uhr Star-Talk Justin Jesso 16:20 Uhr Star-Talk Lewis Capaldi 17:00 Uhr Star-Talk Dennis Lloyd 18:30 Uhr Star-Talk Hugel 20:10 Uhr Unplugged-Konzert Chef'Special 22:10 Uhr Unplugged-Konzert Giant Rooks

Samstag, 14. September 2019

11:00 Uhr Konzert Audi Bläserphilharmonie 15:00 Uhr Star-Talk The Faim 15:40 Uhr Star-Talk Dermot Kennedy 16:20 Uhr Star-Talk Freya Ridings 17:00 Uhr Star-Talk Sam Fender 18:30 Uhr Unplugged-Konzert Malik Harris 20:10 Uhr Unplugged-Konzert Jade Bird 22:10 Uhr Unplugged-Konzert JC Stewart

Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

SWR3 Partynächte

Donnerstag, 12. September 2019

21:00 Uhr LA8 New Pop Warm-Up Party

mit SWR3 DJ Jan Garcia

Freitag, 13. September 2019

20:00 Uhr Kurhaus SWR3 DJ Jan Garcia 22:00 Uhr Roomers Audi Sound-Night mit Star-DJ Hugel

und SWR3 DJ BeOne 22:00 Uhr Trinkhalle DJ Marc Nova 22:00 Uhr LA8 Erdgeschoss: New Pop Club mit DJ No Mango

Untergeschoss: SWR3 DJ Fabioless 22:00 Uhr Sun-Si-Bar SWR3 DJ Josh Kochhann 22:00 Uhr Leo's SWR3 DJ D White

Samstag, 14. September 2019

22:00 Uhr Kurhaus SWR3 DJ Josh Kochhann 22:00 Uhr Trinkhalle SWR3 DJane Tatjana Orffé 22:00 Uhr LA8 SWR3 Goes Clubbing: SWR3 DJ BeOne

und Peter Steinbach (Percussion)

Untergeschoss: SWR3 DJ Royal 22:00 Uhr Sun-Si-Bar SWR3 DJ D White 22:00 Uhr Leo's SWR3 DJ Fabioless

SWR3 Live Lyrix

Eintritt frei

Alexandra Kamp, Ron Spiess und SWR3 Moderator Ben Streubel präsentieren in der besonderen New­Pop­Version, was hinter den Hits der Festival­Stars steckt.

Shows: Do. bis Sa. täglich 19:45 Uhr I 21 Uhr I 22:15 Uhr

Einlass 15 Minuten vor Showbeginn, kostenfreie Tickets sind jeweils eine Stunde vor Showbeginn am Clubstand in den Kolonnaden erhältlich (begrenzte Kapazität).

Eine Show mit garantiertem Aha-Effekt: Die „SWR3 Live Lyrix“ bringen die Songtexte aus dem Radio auf die Bühne, setzen das akustische Textzeilen-Puzzle Stück für Stück zusammen und stützen die Geschichten mit einem optischen Kostümfestival.

Das „SWR3 Live Lyrix“-Team um Ben Streubel, Alexandra Kamp und Ron Spiess hat aktuelle Hits, Klassiker und so manche Rarität im Programm. Sie erzählen die Geschichten der Pop- und Rockmusik und schicken den Zuschauer auf eine Achterbahn der Gefühle.

Musik und Geschichten zum Fühlen, Lachen, Schaudern, Staunen und Nachdenken – das sind die „SWR3 Live-Lyrix“.

SWR3 New Pop – Die Ausstellung

In der Trinkhalle werden die schönsten Momente aus 25 Jahren „SWR3 New Pop Festival” präsentiert.

Pressekontakt Bruno Geiler E-Mail: bruno.geiler@SWR.de