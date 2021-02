In einer zehnteiligen Reihe beschäftigt sich der Podcast „SWR2 Wissen“ im Wahljahr 2021 mit Machtfragen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, in jedem Einzelnen von uns – hier in Deutschland und weltweit. Wer hat (noch) Macht? Was zeichnet Machtmenschen aus? Wie verändern sich Machtverhältnisse?

Wer hat die Macht? Der Papst, die Bundeskanzlerin, der alte weiße Mann – oder doch der Aktienkurs? In Zeiten, in denen der Umsatz globaler Konzerne den Haushalt ganzer Staaten übersteigt und FakeNews meinungsbildend wirken, geraten alte Selbstverständlichkeiten ins Wanken. Wirklich? Noch immer spielen Netzwerke und Nachnamen bei der Jobsuche eine große Rolle. Lobbyist*innen schreiben an Gesetzestexten mit. Und wenn es hart auf hart kommt, hat das Militär das letzte Wort. Die Macht – es gibt auch Widerstand gegen sie Gleichzeitig regt sich Widerstand gegen alte Mächte. Die #MeToo-Bewegung und People of Color rütteln an traditionellen Hierarchien. Verbraucher*innen schaffen ihre Autos ab und kaufen lieber lokal als bei Amazon. „Fridays for Future“ und soziale Bewegungen fordern Klimawandel oder Artensterben nicht ohnmächtig zuzulassen. Vielfältige Ausprägungen der Macht In den zehn Folgen von „SWR2 Wissen Spezial: Die Macht …“ beleuchten die Autor*innen die unterschiedlichen Erscheinungsbilder von Macht und ihre Wirkmechanismen. Die Macht der Politik, der Eliten, des Geldes, der Meinungen oder Religionen, auch die der Algorithmen steht im Fokus. Wie kommt es, dass alte weiße Männer immer noch so viel Macht ausüben? Und wie äußert sich die Macht des Militärs? Zur Sprache kommen auch der Missbrauch von Macht und der Widerstand gegen Mächte. Sendung SWR2 Wissen Spezial: Die Macht …

Zehnteilige Reihe als Podcast ab Freitag, 7. Mai 2021, in der ARD Audiothek, in der SWR2 App und auf allen gängigen Podcast-Portalen und ab 8. Mai 2021, samstags, 8:30 Uhr, in SWR2