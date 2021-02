Musik und Talk live aus dem SWR Studio / Auftakt mit Frank Dupree Trio und Eric Gauthier / ab 30. Januar 2021 einmal im Monat / Online auf SWR2.de und in der SWR2 App

„Weiterspielen!" heißt die neue Studio-Konzertreihe von SWR2, eine Verbindung von Live-Musik und Talk. Vom 30. Januar an geben einmal im Monat freiberufliche Musiker*innen im Funkstudio des SWR in Stuttgart ein Live-Konzert und es treffen sich interessante Gäste aus dem Kulturleben zum Gespräch. „Sehnsüchte“ ist der rote Faden der Reihe. Angesichts der Grenzen, die Corona in den vergangenen Monaten gesetzt hat, steht die „Sehnsucht nach Weite“ im Mittelpunkt des ersten Konzerts. Zum Auftakt am 30. Januar 2021 spielt das Frank Dupree Trio, das sich gerne über die Grenzen von Klassik und Jazz hinwegsetzt, Stücke von Nikolai Kapustin, Claude Debussy, George Gershwin und Duke Ellington. Moderatorin Katharina Eickhoff spricht mit den Musikern und dem Tänzer Eric Gauthier über musikalische und tänzerische Perspektiven von Weite und Grenzenlosigkeit. Auch die Hörer*innen können per Mail Fragen an die Gäste stellen (weiterspielen@SWR.de). In weiteren Konzerten werden die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, Katarzyna Myćka (Marimbaphon) sowie Musiker*innen des Freiburger Barockorchesters zu hören sein. Die Konzerte und Gespräche gibt es online zum Nachhören auf SWR2.de und in der SWR2 App.

„Weiterspielen!“-Konzerte: Termine Januar bis April

Samstag, 30.01.2021, 20 Uhr – Live im SWR2 Abendkonzert: Sehnsucht nach Weite

Frank Dupree Trio: Frank Dupree (Klavier), Meinhard „Obi“ Jenne (Schlagzeug), Jakob Krupp (Kontrabass)

Gesprächsgast: Eric Gauthier, Tänzer, Choreograf und künstlerischer Leiter von Gauthier Dance

Live-Übertragung aus dem Funkstudio des SWR in Stuttgart

Samstag, 27.02.2021, 20 Uhr – SWR2 Abendkonzert: Sehnsucht nach dem Absoluten

Patricia Kopatchinskaja (Violine) und Polina Leschenko (Klavier)

Gesprächsgast: Michael von Brück, Religionswissenschaftler, Zen- und Yogalehrer

Aufzeichnung vom 23.2.2021 aus dem Funkstudio des SWR in Stuttgart

Samstag, 27.03.2021, 20 Uhr – Live im SWR2 Abendkonzert: Sehnsucht nach Vielfalt - wie divers ist unser Kulturleben?

Katarzyna Myćka (Marimbaphon)

Live-Übertragung aus dem Funkstudio des SWR in Stuttgart

Samstag, 24.04.2021, 20 Uhr – Live im SWR2 Abendkonzert: Sehnsucht nach Gemeinschaft – Wege zu einem neuen Wir

Musiker*innen des Freiburger Barockorchesters

Gesprächsgast: Wolfram Eilenberger, Philosoph

Live-Übertragung aus dem Funkstudio des SWR in Stuttgart

Im Radio sowie online und mobil hören in der SWR2 App

Samstag, 30. Januar 2021, 20 Uhr: SWR2 Abendkonzert: Sehnsucht nach Weite. Live-Übertragung aus dem Funkstudio des SWR in Stuttgart.

Die Konzerte sind nach der Radioausstrahlung ein Jahr lang in der SWR2 App und auf SWR2.de verfügbar.

Hörer*innen können vor dem Konzert oder währenddessen Fragen an die Musiker*innen und Gesprächsgäste ins Studio schicken: weiterspielen@SWR.de

Spendenadressen, die freiberufliche Musiker*innen und Künstler*innen während der Corona-Zeit unterstützen, gibt es auf SWR2.de

Frank Dupree (Pianist) © SWR/Marco Borggreve SWR Marco Borggreve

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Oliver Kopitzke E-Mail: oliver.kopitzke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.