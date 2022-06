13 Uraufführungen live von den Donaueschinger Musiktagen

Eröffnungskonzert am 16.10. im Videostream auf SWRClassic.de / 16.–18.10. drei Live-Konzerte in SWR2 und in der Radio-App / Mehr Konzerte in „SWR2 JetztMusik“ ab 4.11.

Die Donaueschinger Musiktage 2020 bieten trotz erschwerter Bedingungen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Uraufführungen Neuer Musik. Drei Konzerte mit 13 neuen Werken werden aus Donaueschingen in SWR2 und in der Radio-App live übertragen: das Eröffnungskonzert mit dem SWR Symphonieorchester am Freitag (16.10., 21 Uhr), das Konzert mit dem Ensemble Kwadrofonik am Samstag (17.10., 14 Uhr) und das letzte Konzert am Sonntag (18.10., 11 Uhr) mit dem Ensemble Musikfabrik. Zu hören sind bei diesen Aufführungen kurze Werke für Kammerorchester, u. a. von Klaus Lang, Michael Wertmüller und Cathy Milliken (16.10.), neue Kompositionen u. a. von Sasha J. Blondeau und Nigel Osborne (17.10.) sowie noch unbekannte Stücke u. a. von Carola Bauckholt und Peter Ablinger (18.10.). Weitere Uraufführungen, Gespräche mit Künstler*innen und Präsentationen folgen ab 4. November bis 2. Dezember in SWR2 „JetztMusik“, im Web und in der Radio-App. Das Eröffnungskonzert wird auch als Live-Videostream am 16.10. ab 21 Uhr auf http://x.SWRClassic.de/s/domt20opener übertragen. Alle Konzerte sind nach Ausstrahlung auf SWRClassic.de, SWR2.de und in der SWR2 App verfügbar.

Das Festival in SWR2

Als Auftakt vor dem Eröffnungskonzert stellt SWR2 am Freitag, 16. Oktober um 20:03 Uhr in einer Spezialsendung das Festivalprogramm vor und beleuchtet im Gespräch mit Festivalleiter Björn Gottstein und Gastkurator Ekkehard Ehlers die Themen und Ideen, die in den diesjährigen Konzerten zum Ausdruck kommen. Ein zentrales Anliegen war dieses Jahr zudem, dass Aufführungen und damit auch einige der Übertragungen überhaupt live stattfinden können, wenn auch mit einer reduzierten Zahl von Musiker*innen. Sämtliche Uraufführungen der Donaueschinger Musiktage sind Auftragswerke des Südwestrundfunks. Alle Konzerte werden von SWR2 live oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt („SWR2 JetztMusik“, ab 4. November).

Das Festival online

