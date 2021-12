„Fohr Five“ aus Deesen (Westerwald) gewinnen den „Nick“

Beim Finale während des „SWR1 Weihnachtskonzerts“ am Donnerstagabend in Wissen (Westerwald) stimmen die Hörer*innen für den Song „Zweihnacht“

Nach sechs Wochen Wettbewerb steht er fest: Der schönste Weihnachtssong 2019 heißt „Zweihnacht“. Das selbst komponierte Lied der Westerwälder Band „Fohr Five“ hat beim Finale des 10. „SWR1 Weihnachtssong Contests“ am Donnerstagabend in Wissen die meisten Stimmen der Hörer*innen erhalten. Sie wählten die Gruppe per Telefon-TED zum Sieger.

Die sechs Musiker aus Deesen haben „Zweihnacht“ gemeinsam komponiert und auch getextet. Sängerin Jule King: „Wir haben so viel Liebe in den Song gesteckt, dass er jetzt so gut ankommt, freut uns total.“ Auch Sänger und Keyboarder Marvin Kern ist hin und weg: „So viel Anerkennung - das ist das beste Kompliment, das man bekommen kann.“ Deswegen steckte die Band es auch gelassen weg, dass sie den „Nick“, die WSC-Trophäe, nicht wirklich in Händen halten konnte.

„Die Band wird durch die Decke gehen“

Als SWR1 Moderatorin Andrea Ballschuh die Trophäe überreichen will, geht diese zu Boden und zerbricht. „Scherben bringen Glück,“ kommentiert SWR1 Moderator Michael Lueg den Moment. Auch Ballschuh ist sicher, dass es der Gruppe Glück bringt: „Die Band wird durch die Decke gehen.“ Den „Nick“ bekommt die Gruppe natürlich trotzdem, wenn auch ein bisschen später, dafür neu und in einem Stück.

Musikalischer Höhepunkt: „Tony Hadley ex Spandau Ballet“

Eingebettet war das WSC-Finale in das „SWR1 Weihnachtskonzert“ mit Tony Hadley ex Spandau Ballet, der es sich nicht nehmen ließ am Ende des Abends mit dem ganz Saal „Oh Du Fröhliche“ zu singen. Neben ihm standen beim gemeinsamen Schlusslied die WSC-Sieger, die beiden anderen Finalisten, Fairy Bauss aus Groß-Gerau und der im Westerwald beheimatete Mainzer Student Johannes Feick auf der Bühne sowie die Träger der zwei Sonderpreise.

Sonderpreise „Nachwuchs“ und „Chor“ gehen nach Trier und Bruchertseifen

Die 13-jährige Vianne Elle aus Trier wurde für ihren selbst komponierten Song „Waiting for Christmas“ in der Kategorie „Nachwuchs“ gekürt. Den Sonderpreis „Chor“ gewannen „Divertimento“ aus Bruchertseifen mit „Ein neues Weihnachtslied“.

SWR Fernsehen zeigt die schönsten Momente



Die spannendsten und schönsten Momente des WSC-Finales beim „SWR1 Weihnachtskonzert“ zeigt das SWR Fernsehen am 22. Dezember, 16:15 Uhr.

