Die Top Ten der SWR1 RP Hitparade 2024

„Bohemian Rhapsody“ von Queen ist beliebtester Titel / Radiopublikum bestimmte die Hitparade

Es bleibt dabei: Bohemian Rhapsody ist der beliebteste Song der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Kein anderes Lied hat so viele Stimmen und Punkte bekommen wie die Kult-Hymne von Freddie Mercury und seiner Band. Auch als Band hat Queen die Hitparade gewonnen. 25 Titel der Briten haben es in die Top 1.000 der SWR1 Hitparade geschafft. ABBA ist ihnen aber dicht auf den Fersen. Die vier Schwed:innen haben es mit 24 Titeln reingeschafft.

Erfolgreichster deutscher Künstler

Der erfolgreichste deutsche Künstler ist auch in diesem Jahr Herbert Grönemeyer. Er hat sich mit 13 Titeln platziert, sein höchstplatzierter Song, „Der Weg“ ist auf Platz 45 gelandet. Auf den Plätzen zwei und drei landen Peter Maffay und Udo Lindenberg.

Urlaubsgrüße von BAP

Ein besonderes Highlight war, dass sich BAP-Sänger Wolfgang Niedecken per Video aus dem Urlaub in Kreta dazu geschaltet hat. Er ist mit seiner Band zehn Mal platziert, kommt mit „Verdamp Lang Her“ sogar bis auf Platz 23.

Die Neueinsteiger 2024

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Neueinsteiger, also Songs, die 2023/24 erschienen sind und die sich trotzdem schon in den Top 1.000 platzieren konnten. Hier hat die Neuaufnahme des 70er-Jahre-Klassikers „Stumblin‘ In“ von dem australischen DJ Cyril mit Platz 72 am besten abgeschnitten. Auf einem ebenfalls sehr guten Platz 105 landet „Texas Hold‘em“ von der US-Sängerin Beyoncé, und Billy Joels neueste Single steigt auf Platz 591 ein.

Zum ersten Mal dabei

Den Anfang haben am Montagmorgen um 7 Uhr Depeche Mode gemacht. Ihr Titel „Black Celebration“ aus dem Jahr 1986 hat es zum ersten Mal überhaupt in die Top 1.000 geschafft, wenn auch nur knapp, eben auf Platz 1.000. Die Briten konnten sich noch mit sieben weiteren Titeln platzieren.

Die Top-Ten-Hits in Rheinland-Pfalz im Jahr 2024

1 Queen Bohemian Rhapsody 2 Disturbed The Sound Of Silence 3 Led Zeppelin Stairway To Heaven 4 John Miles Music 5 Journey Don't Stop Believin’ 6 Deep Purple Child In Time 7 Die anonyme Giddarischde Palzlied 8 City Am Fenster 9 Metallica Nothing Else Matters 10 Runrig Loch Lomond (live)

Regen am Hitparaden-Donnerstag-Morgen SWR M.Netscher

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Madeleine Hellmann E-Mail: madeleine.hellmann@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.