Am 9.9.2024 startet der SWR1 RP Hitparaden-Truck und die Abstimmung für die Top 1.000 der Hitparade. Mit dem „Ticket Catch“ können Hörer:innen Karten gewinnen für die Party.

Radio zum Anfassen und Anschauen: Der SWR1 Hitparaden-Truck hält vom 9. bis 13. September 2024 jeden Tag in einer anderen Stadt in Rheinland-Pfalz. Die Moderatoren Torsten Buschmann und Veit Berthold senden live aus dem mobilen Sendestudio von 15 bis 19 Uhr. Beim „Vorglühen“ bringen die beiden die Hörer:innen in Hitparaden-Stimmung und empfangen prominente und interessante Gäste wie Speerwerferin Christin Hussong und den 13-jährigen Julian Uhrmacher, der Weltmeister im Bobby-Car-Rennen geworden ist. Am Hitparaden-Truck besteht die Möglichkeit für die SWR1 Hitparade abzustimmen und Tickets für die große Hitparaden-Abschlussparty zu gewinnen. In jeder Stadt wird außerdem ein Musikact aus der Region auftreten.

Stationen des Hitparaden-Truck

9. September, Zweibrücken, Alexanderplatz

10. September, Prüm, Hahnplatz

11. September, Diez, Marktplatz

12. September, Zell (Mosel), Marktplatz

13. September, Linz am Rhein, Marktplatz

täglich von 15 bis 19 Uhr

Mit dem „Ticket-Catch“ zur SWR1 RP Hitparadenparty

Am 9. September startet auch der „Ticket-Catch“: Reporter:innen sind in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs, um Karten für die Abschlussparty zu verstecken. Hinweise dazu finden die Hörer:innen als Video auf dem WhatsApp-Kanal von SWR1 Rheinland-Pfalz. Wer die Karten als erstes entdeckt, darf diese behalten. Zu gewinnen gibt es bis zu zehn Tickets.

SWR1 Hitparade 2024: Abstimmen und Preise gewinnen

Die Hörer:innen im Land sind ab dem 9. September aufgerufen, ihre Favoriten für die SWR1 Hitparade 2024 zu wählen. Am Ende werden die 1.000 Lieblingssongs der SWR1 RP präsentiert, die eine Woche lang, vom 23. bis 27. September live aus dem „Gläsernen Studio“ in Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt gesendet werden. Unter allen Teilnehmenden verlost SWR1 RP täglich ein DAB+ Radio. Die große Hitparadenabschlussparty findet am 27. September in der Kultur- und Kongresshalle „kING“ in Ingelheim statt, mit der Band „Hit Radio Show“ und alle Moderator:innen. Tickets können ausschließlich gewonnen werden.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Foto zum Download für redaktionelle Zwecke

Pressekontakt Madeleine Hellmann E-Mail: madeleine.hellmann@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.