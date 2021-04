Podcast mit SWR1 Leute-Moderator Wolfgang Heim und Talk-Gästen, die ihm ad hoc vorgesetzt werden

In mehr als 30 Jahren als Moderator der renommierten Radio-Talk-Sendung „SWR1 Leute“ hat Wolfgang Heim schon fast jede Frage gestellt – aber eben nur fast. Und deshalb gibt es jetzt – als eine Art „SWR1 Leute Spezial“ – den Podcast „Erzähl mir was Neues“. Das Besondere: Nicht Heim entscheidet, geschweige denn weiß, wer eingeladen wird, sondern die Redaktion. Neue Folgen der „ad-hoc-Interviews“ gibt es immer mittwochs ab 20 Uhr in der ARD Audiothek, auf Spotify, FYEO und Apple Podcasts sowie donnerstags ab 9 Uhr auf Youtube. Die ersten beiden Folgen sind jetzt verfügbar – mit dem Aktivisten, Unternehmer, Autor und Comedian Gianni Jovanovic sowie mit Monika Fuchs, die mit 83 Jahren die älteste Youtuberin Deutschlands ist. „Erzähl mir was Neues“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks in Zusammenarbeit mit dem Digitalstudio „DRIVE beta“.

Tiefgründiger Interviewpodcast mit Gaming-Charakter

In „Erzähl mir was Neues” betritt Wolfgang Heim unbekanntes Terrain. Mit Gästen und Themen abseits seiner Komfortzone will er einen neuen Blick auf sich und die Welt bekommen. Heim, der fast jede Frage schon gestellt und nahezu jede Antwort schon gehört hat, begibt sich auf die Suche nach dem Ungehörten. Die Auswahl der Gäste liegt zu 100 Prozent in den Händen der Redaktion, Heim weiß bis zum Beginn jeder Folge nicht, wer ihm gegenübersitzen wird. Eine Herausforderung für den Host und die Herausforderer aus der Redaktion: Kann man einem so versierten Moderator wirklich etwas Neues erzählen, einen überraschenden Interview-Gast vorsetzen? Und schafft es Wolfgang Heim das Gespräch auf Grundlage eines weißen Blatt Papiers zu führen? Am Ende jeder Podcast-Folge geht es dann zur Sache zwischen Moderator und Redaktion, Wolfgang Heim lässt das Gespräch mit der Redakteurin Helena Piontek Revue passieren und die beiden evaluieren, ob es gelungen ist der Talk-Legende mit dem jeweiligen Gast etwas Neues zu erzählen.

Helena Piontek – die redaktionelle Herausforderin

Helena Piontek studierte Staatswissenschaften und Militärgeschichte und arbeitet als Journalistin in Berlin. Nach Stationen in Lahore, Tel Aviv und Brüssel berichtete sie als Kriminalreporterin für den Tagesspiegel aus Berlin und ist jetzt als Podcasterin für das Digitalstudio „DRIVE beta“ unterwegs. Nach dem Originalpodcast „Geschlossene Gesellschaft – Leben in der Psychiatrie" für die Plattform Podimo, will sie jetzt Wolfgang Heim mit „Erzähl mir was Neues" herausfordern.

Aktivist Gianni Jovanovic und 83-jährige Youtuberin Monika Fuchs erste Gäste der neuen Podcast-Reihe „Erzähl mir was Neues“

Gianni Jovanovic ist der Sohn einer Roma-Familie. 1978 wurde er in Rüsselsheim geboren. Mit 14 Jahren verheirateten ihn seine Eltern. Mit 16 wurde er Vater eines Sohnes. Mit 17 folgte Kind Nummer 2 – seine Tochter. Anfang 20 outete sich Jovanovic als homosexuell und trennte sich von seiner Ehefrau. Inzwischen ist er zweifacher Großvater und seit 15 Jahren glücklich mit seinem Ehemann zusammen. Zu seinen Kindern hat er einen engen Kontakt. Als Aktivist engagiert er sich für die Rechte von Roma & Sinti. Außerdem ist er Unternehmer, Autor und Comedian.

Monika Fuchs ist die älteste Youtuberin Deutschlands. Mit 83 Jahren steht sie wöchentlich für mehr als 24.000 Menschen in ihrer Küche. Aber auch bevor sie Youtube-Videos drehte, hatte Monika Fuchs ein bewegtes Leben: Privilegiert in Hannover aufgewachsen, wanderte sie 1956 mit 18 Jahren nach Amerika aus und lernte dort ihren ersten Mann kennen. Nach sieben Jahren in den USA ging sie zurück nach Deutschland – um von dort mit ihrem zweiten Ehemann wieder auszuwandern: Sie lebte in Neuseeland, auf den Philippinen und im Schwarzwald, bevor sie später nach Hamburg ging. Dort arbeitete sie erst als Journalistin und Autorin, bis sie eines morgens aufwachte und plötzlich Lust zu kochen hatte: Bis sie im Alter von 76 Jahren in Rente ging, kochte sie mit ihrer Cateringfirma für Film und TV.

Neue Folgen gibt es immer mittwochs 20 Uhr in SWR1.de/bw, der ARD Audiothek, bei Spotify, FYEO, Apple Podcasts und immer donnerstags ab 9 Uhr in Youtube.

