So köstlich und unterschiedlich schmeckt Baden-Württemberg: Ab Sonntag, 29. August 2021 macht die Schlemmeraktion „SWR1 Pfännle“ wieder Lust auf regionale Küche mit heimischen Zutaten. Online und im Radio gibt es zahlreiche Tipps und Anregungen zum Nachkochen. Auf der „größten Speisekarte aller Zeiten“ bieten Gastronominnen und Gastronomen im ganzen Land besondere „SWR1 Pfännle“-Gerichte an. Erstmals beteiligen sich auch einige Betriebskantinen im Land an der Aktion. Das „SWR1 Pfännle“-Magazin, das an hunderten von Auslagestellen in Baden-Württemberg und auch zum Download erhältlich ist, steht unter dem Motto „Ländle meets Orient.“ Alle Infos gibt es online unter SWR1.de/pfaennle.

„SWR1 Pfännle“ im Programm

Vier Wochen lang dreht sich bei SWR1 Baden-Württemberg im Radio und online alles um regionalen Genuss. Prominente berichten von den Lieblingsgerichten ihrer Kindheit, heimische Landwirte informieren über Produktionsstandards in Baden-Württemberg und Quereinsteiger in die Food-Branche erzählen, warum sie sich dem Thema Essen verschrieben haben. Unter SWR1.de/pfaennle gibt es interessante Beiträge, pfiffige Rezepte und wertvolle Servicetipps zu entdecken. Auch in diesem Jahr ist es SWR1 Moderatorin Petra Klein, die „SWR1 Pfännle“ online und im Radio präsentiert. Zum Start der Aktion am Sonntag, 29. August und an den drei Sonntagen im September ist sie von 12 bis 16 Uhr live in SWR1 zu hören und begrüßt in den Sendungen interessante Talkgäste. Am letzten „SWR1 Pfännle“-Sonntag sendet SWR1 zum Abschluss nochmal Highlights der diesjährigen Genussaktion.

„SWR1 Pfännle“ als Magazin

Zahlreiche leckere Gerichte zum Nachkochen und viele Tipps und Tricks von „SWR1 Pfännle“-Küchenprofi Eberhard Braun und „SWR1 Pfännle“-Foodbloggerin trickytine hält das „SWR1 Pfännle“-Magazin bereit. Die Zeitschrift steht unter dem Motto „Ländle meets Orient“. Shakshuka mit Maultaschen, Bohnen-Hummus, Perlgraupen Tabouleh – die Rezepte verschmelzen auf überraschende Weise orientalische Gerichte mit baden-württembergischen Zutaten. Das Magazin ist unter anderem in den Filialen von EDEKA Südwest kostenfrei erhältlich. Auch Online steht es zum Download bereit: SWR1.de/pfaennle-magazin

Die größte Speisekarte aller Zeiten

Überall im Land beteiligen sich viele der insgesamt 330 „Schmeck den Süden“-Gastronomen an der Aktion und bieten „SWR1 Pfännle“-Gerichte mit heimischen Zutaten an. Bei „Schmeck den Süden. Baden-Württemberg“ haben sich Gastronominnen und Gastronomen im ganzen Land vereinigt, um Standards für vertrauensvollen regionalen Genuss zu schaffen. Mit je mehr Löwen (bis zu drei) ein Restaurant ausgezeichnet ist, desto mehr regionale Rohstoffe werden verwendet.

„SWR1 Pfännle“ zur Mittagspause

Die Schlemmeraktion live vor Ort: „SWR1 Pfännle“ macht den ganzen September über Station in Kantinen und Betriebsrestaurants im Land, unter anderem in zwölf Porsche-Casinos, in der Alb-Fils-Klinik in Göppingen und bei Liebherr in Ehingen. In den Kantinen werden „SWR1 Pfännle“-Gerichte zubereitet, die regionale Zutaten und Spezialitäten in den Mittelpunkt stellen. An speziellen Aktionstagen kommen SWR1 Moderatorin Petra Klein und „SWR1 Pfännle“-Koch Eberhard Braun vorbei, um die Genusstour persönlich zu präsentieren.

Kulinarische Events zu gewinnen

Foodstyling mit „SWR1 Pfännle“-Foodbloggerin „tricktytine“, ein Online-Kochkurs mit „SWR1 Pfännle“-Küchenprofi Eberhard Braun und eine Online-Weinverkostung mit der Sommelière Natalie Lumpp: Bei „SWR1 Pfännle“ können Hörerinnen und Hörer die Teilnahme an exklusiven kulinarischen Workshops gewinnen. Die Weine kommen per Post nach Hause, beim Kochkurs gehört ein EDEKA-Einkaufsgutschein zum Gewinn und eine Gewinnerin oder ein Gewinner lernt im Stuttgarter Studio von „trickytine“ die Kunst des Foodstylings kennen.

„SWR1 Pfännle“ – die Aktion

„SWR1 Pfännle“ macht Lust auf die heimische Küche und Lebensmittel aus Baden-Württemberg. Wo die regionale Genießertour von SWR1 Baden-Württemberg hinkommt, wird der Marktplatz zur Schlemmermeile. Seit 1998 waren mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher zu Gast bei „SWR1 Pfännle“. Wegen der Pandemie entfallen diese Veranstaltungen auch in diesem Jahr. Stattdessen gibt es „SWR1 Pfännle“ im Radio, online, als Magazin, bei den „Schmeck den Süden“-Gastronomen sowie in Betriebskantinen im ganzen Land zu erleben.

Die Partner

„SWR1 Pfännle“ ist ein Projekt von SWR1 Baden-Württemberg und EDEKA Südwest und wird von den „Schmeck den Süden“-Gastronomen unterstützt.

Das Genuss-Trio: „SWR1 Pfännle“ Küchenprofi Eberhard Braun, SWR1 Moderatorin Petra Klein und „SWR1 Pfännle“ Foodbloggerin „trickytine“. ©SWR1/Christoph Schmidt SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Genuss-Trio: „SWR1 Pfännle“ Küchenprofi Eberhard Braun, SWR1 Moderatorin Petra Klein und „SWR1 Pfännle“ Foodbloggerin „trickytine“. ©SWR1/Christoph Schmidt SWR Bild in Detailansicht öffnen

