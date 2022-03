Der Internationale Frauentag bei SWR1 Rheinland-Pfalz

Mit prominenten Frauen aus der Musikbranche wie Claudia Roth und Stefanie Heinzmann bekommt der Internationale Frauentag am 8. März auch in diesem Jahr von SWR1 Rheinland-Pfalz besondere Aufmerksamkeit.

„SWR1 Meilensteine“-Podcast am Weltfrauentag

Der „SWR1 Meilensteine“-Podcast widmet sich am 8. März Frauen aus der Musikbranche, die ihre ganz persönlichen Meilenstein-Alben vorstellen. Mit dabei ist die Kulturstaatsministerin Claudia Roth – sie hat als Managerin der Band „Ton Steine Scherben“ deutsche Musikgeschichte geschrieben. Mit ihr spricht SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius über das Album „Scherben“ von 1983. „She’s so unusual“ von Cindy Lauper ist für Luci van Org das persönliche Meilensteinalbum. Der Sängerin des Pop-Duos „Lucilectric“, das mit dem Song „Mädchen“ einen der größten Hits der 90er landete, geht es auch heute noch um starke, selbstbewusste und selbstbestimmte Frauen. Die Schweizer Künstlerin Stefanie Heinzmann komplettiert das Trio im „SWR1 Meilensteine“-Podcast mit ihrem persönlichen Lieblingsalbum „Bury the Moon“ des isländischen Singer-Songwriters Asgeir.

„Musik aus der Region“ im Zeichen des Internationalen Frauentags

In der Rubrik „Musik aus der Region“ haben Künstler:innen und Bands aus dem Südwesten einen festen Platz in der täglichen Sendung „Der Abend“ ab 20 Uhr. Die Woche rund um den 8. März steht auch hier ganz im Zeichen des Internationalen Frauentags: Der Fokus richtet sich dabei auf das Netzwerk „musicRLPwoman“, das Künstlerinnen und Frauen aus der Kulturbranche in Rheinland-Pfalz aktiv miteinander vernetzt, Workshops anbietet und einen kontinuierlichen Austausch fördert.

Frauen aus der Musikbranche

Zum Weltfrauentag kommen über den Tag verteilt im Hörfunkprogramm von SWR1 Rheinland-Pfalz viele Frauen aus der Musikbranche zu Wort. Zum Beispiel die Filmmusikkomponistin Martina Eisenreich, die schon für den ARD-Tatort oder das ZDF-Herzkino komponierte und 2021 den Publikumspreis des 17. Festivals des deutschen Films Ludwigshafen gewonnen hat. Außerdem gibt es Interviews mit der Songwriterin Michelle Leonard, zu deren größten Erfolgen der Hit „Rooftop“ von Nico Santos zählt, sowie mit Verena Campailla-Heinz, der Programmchefin des Frankfurter Hofs in Mainz, der sich zu einer der wichtigsten Konzert- und Veranstaltungsstätten in Mainz und Umgebung entwickelt hat und zum Beispiel das Open-Air-Festival „Summer in the City“ organisiert.

