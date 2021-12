„Bohemian Rhapsody“ Nummer 1 bei der „SWR1 Hitparade 2020“

Ein Superhit, veröffentlicht am 31. Oktober 1975, landet bei der 31. SWR1 Hitparade Baden-Württemberg erneut auf der Poleposition: „Bohemian Rhapsody“ von Queen bleibt die Nummer 1 der SWR1 Hitparade in Baden-Württemberg. „Stairway to Heaven“ liegt auch im Jahr 2020 auf Platz 2. Die Abstimmungsbeteiligung, zahlreiche Abrufe des Livestreams und die Downloadzahlen der SWR1 App beweisen: Die Hitparade ist für die Hörer*innen auch im Coronajahr nicht aus dem Herbst wegzudenken.

Neuzugang „Am Fenster“ (City) auf Platz 9

In der Liste der Bestplatzierten bleibt von Platz 8 bis 1 alles, wie gehabt. Nur auf den letzten beiden hinteren Plätzen gibt es Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: „Mir im Süden“ (Füenf) war 2019 noch auf Platz 10 gelandet, doch in diesem Jahr wurde er verdrängt. „Music“ (John Miles) rutschte auf die letzte Position und mit „Am Fenster“ (City) auf Platz 9 schaffte es ein Neuzugang in die Top 10 der Hitparade. Alle Fans der Kultfiguren „Äffle und Pferdle“ können aufatmen: Auch 2020 behaupten sie erneut Platz 5 mit ihrem „Hafer- und Bananenblues“.

Die Top Ten im Überblick

Platz 10 – Music (John Miles)

Platz 9 – Am Fenster (City)

Platz 8 – Wish you were here (Pink Floyd)

Platz 7 – Nothing Else Matters (Metallica)

Platz 6 – Brothers in Arms (Dire Straits)

Platz 5 – Der Hafer- und Bananenblues („Äffle & Pferdle“)

Platz 4 – The Sound of Silence (Disturbed)

Platz 3 – Child in Time (Deep Purple)

Platz 2 – Stairway to heaven (Led Zeppelin)

Platz 1 – Bohemian Rhapsody (Queen)

Fotos von Hitparaden-Fans im Studio

Die SWR1 Hitparade brachte auch im Corona-Jahr die Menschen zusammen. Unter dem Motto „Wir sind 1“ waren SWR1 Fans dazu aufgerufen, Fotos von sich ins SWR1 Studio zu schicken, mit denen die Hitparadenteams die Studiowände tapeziert haben. Mit dieser kleinen Aktion hatten alle zumindest ein bisschen das Gefühl, beieinander zu sein. Die Hörer*innen wurden in die Livestreams miteingebunden. Gesendet wurde in diesem Jahr aus dem SWR1 Studio im Funkhaus in Stuttgart. Wegen der Infektionsschutzbestimmungen musste die große traditionelle Finalparty in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ausfallen. Stattdessen feierte SWR1 mit den sechs SWR1 Moderatorinnen und Moderatoren eine hitreiche Radioparty zum Abschluss.

Countdown und Radioparty

Am Donnerstag, 23. Oktober 2020 ab 19 Uhr startete der Countdown der letzten zwölf Hitparaden-Songs. Live aus dem Studio im Stuttgarter Funkhaus präsentierten am Freitag, 23. Oktober die sechs SWR1 Hitparaden-Moderator*innen Stefanie Anhalt und Jochen Stöckle, Annett Lorisz und Patrick Neelmeier, Janet Pollok und Stefan Orner den Siegertitel „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Im Livestream waren die Musikvideos der Chartbreaker zu sehen, um an die Tradition in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle anzuknüpfen. Im Anschluss an den Hitparaden-Countdown lädt SWR1 bis Mitternacht im Livestream ein zu Hitparaden- und Konzerthighlights, unter anderem mit John Miles, BAP, Holly Johnson und Purple Schulz. Alles zu sehen auf SWR1.de. Die Tickets für die Finalparty 2020 behalten ihre Gültigkeit für die nächste SWR1 Hitparadenparty am 29. Oktober 2021.

