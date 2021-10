Countdown für die SWR1 Hitparade 2021

Die „Top 1.000“ Lieblingssongs der SWR1 Hörer:innen ab Montag, 25. Oktober 2021 in SWR1 Baden-Württemberg

Am Montag, 25. Oktober 2021 startet die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade 2021: Rund um die Uhr sind eine Woche lang die rund 1.000 beliebtesten Songs zu hören, die von den SWR1 Hörer:innen gewählt wurden. Eines der insgesamt vier SWR1 Moderations-Duos geht mit einem mobilen Studio auf Tour durch Baden-Württemberg und sendet täglich von Marktplätzen und anderen zentralen Orten in Städten und Gemeinden. Am Freitag, 29. Oktober heißt es dann im Stuttgarter Funkhaus: „And the winner is…“. Welcher wird der Siegertitel 2021? Wird es ein „Wiederholungstäter“ – oder gibt es eine Überraschung? Die Hitparade kann live in SWR1, aber auch über die SWR1 App sowie über den Livestream auf SWR1.de verfolgt werden.

Um 5 Uhr morgens geht es los mit der SWR1 Hitparade. Ab dann gibt es fünf Tage lang rund um die Uhr die 1.000 Lieblingssongs der Hörer:innen. Präsentiert wird der Countdown von den vier SWR1 Moderationsteams Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat, Annett Lorisz und Jochen Stöckle, Ingo Lege und Patrick Neelmeier, Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein. Aber nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus wird live gesendet: Das Moderationsduo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein kommt mit der SWR1 Hitparade persönlich zu den Hörer:innen. Mit einem mobilen Studio sind die beiden am Montag, 25. Oktober auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim, am Dienstag, 26. Oktober auf dem Marktplatz in Biberach an der Riß, am Mittwoch, 27. Oktober vor dem Zollhaus in Bodman-Ludwigshafen, am Donnerstag, 28. Oktober im Kurpark in Schonach und am Freitag, 29. Oktober vor der Karlsburg in Karlsruhe-Durlach. Sechs Stunden lang (12-18 Uhr) senden sie von dort die SWR1 Hitparade 2021. Die Hörer:innen können vorbeikommen, dem SWR1 Moderationsduo zusehen und beim SWR1 Hitparaden-Quiz mitmachen.

Das SWR1 Hitparaden-Quiz

Jede Stadt oder Gemeinde, in der die SWR1 Hitparade Station macht, tritt beim Hitparaden-Quiz gegen den Rest Baden-Württembergs an. Zu jeder Stunde gilt es, eine Frage zu den größten Hits aller Zeiten zu beantworten. Schafft es keiner der anwesenden Einheimischen, die Hit-Frage richtig zu beantworten, sind die Hörer:innen im Land gefragt: Wer kennt die richtige Lösung? Antworten können via SWR1 App gegeben werden. Unter den richtigen Antworten werden Bluetooth-Lautsprecher verlost. Außerdem können sich SWR1 Hörer:innen über den Instagram-Kanal @swr1hits melden, die einen Top-10-Titel während des Hitparadenfinales live ansagen möchten.

Hitparaden-Finale live aus dem Stuttgarter Funkhaus

Das Finale (19-22 Uhr) wird auch in diesem Jahr im Radio und im Livestream in der SWR1 App und online auf SWR1.de gefeiert. Die Spannung steigt und steigt, bis am Freitagabend, 29. Oktober schließlich der Siegertitel 2021 bekannt gegeben wird. Im Anschluss an die Nummer 1 findet bis Mitternacht eine Hitparaden-Radioparty statt.

Weitere Informationen gibt es online unter SWR1.de.

