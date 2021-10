Queen behält Krone auf

„Bohemian Rhapsody“ bleibt beliebtester Radiohit bei SWR1 Hörer:innen / ABBA steigt in die Top Ten-Platzierungen ein / Nachhören auf SWR1 App und auf SWR1.de

Der Queen-Hit mit den vielen musikalischen Gesichtern ist auch 2021 Sieger der SWR1 Hitparade Baden-Württemberg. Seit 2018 hält er sich beharrlich an der Spitze und verweist „Stairway to heaven“ von Led Zeppelin auch in diesem Jahr auf Platz 2. Zwei Wochen lang hatten die Hörer:innen Anfang Oktober über ihre Favoriten abgestimmt. Am Montag, 25. Oktober 2021 startete der Countdown mit den beliebtesten Titeln – in diesem Jahr hatten es 1.058 Songs in die Hitparade geschafft. Wer diese nachhören will: In der SWR1 App steht die diesjährige Hitparade als Playlist bereit.

Am Freitagabend, 29. Oktober 2021 um 20:30 Uhr war es so weit: SWR1 Hörer:innen gaben den Siegertitel des Jahres 2021 bekannt. Eine Woche lang war der Countdown rund um die Uhr gelaufen. In der Finalwoche sendete SWR1 jeden Tag ab 12 Uhr sechs Stunden lang live aus einer anderen Gemeinde im Land und brachte so die SWR1 Hitparade direkt zu den Hörer:innen in ganz Baden-Württemberg. Die traditionelle SWR1 Finalparty musste auch in diesem Jahr wegen der aktuellen Pandemielage abgesagt werden.

Die Top Ten der SWR1 Hitparade 2021 Baden-Württemberg

Zu den bemerkenswerten Entwicklungen an der Spitze der SWR1 Hitparade 2021 gehört der Top-Ten-Einstieg von ABBA: Aus dem Stand schaffte es der Titel „Don’t shut me down“ auf Platz 9 der SWR1 Hitparade. Der Song war erst Anfang September 2021 im Rahmen des Comebacks der schwedischen Topstars erschienen. Die Fans der SWR-Maskottchen „Pferdle und Äffle“ freuen sich, dass auch im Jahr 2021 der „Hafer- und Bananenblues“ unter den Top-Platzierungen ist.

10 „Wish you were here” – Pink Floyd 9 „Don’t shut me down” – ABBA 8 „Am Fenster” – City 7 „Brothers in arms“ – Dire Straits 6 „Der Hafer- und Bananenblues“ – Pferdle und Äffle 5 „Nothing else matters” – Metallica 4 „The sound of silence” – Disturbed 3 „Child in time” – Deep Purple 2 „Stairway to heaven” – Led Zeppelin 1 „Bohemian Rhapsody“ – Queen

Hitparaden-Finale live aus dem Stuttgarter Funkhaus

Die Bekanntgabe des Siegertitels erfolgte im Rahmen einer mehrstündigen Party im Radio und Livestream, die bis Mitternacht andauerte. Im nächsten Jahr hoffen die Organisatoren auf ein Comeback der großen SWR1 Hitparaden-Party in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

