Der SWR1 Hitparaden-Countdown beginnt

Start der Hitparade: 21.10.24 / von 15-19 Uhr aus Offenburg (21.10.), Sigmaringen (22.10.), Heidenheim (23.10.), Neckarsulm (24.10.), Mannheim (25.10.) / Finalparty am 25.10.

Von Montag, 21. bis Freitag, 25. Oktober 2024 ist wieder SWR1 Hitparaden-Zeit: Um 5 Uhr morgens startet der Rund-um-die-Uhr-Countdown mit knapp über 1.000 Lieblingssongs, die von SWR1 Hörer:innen gewählt worden sind. Das mobile SWR1 Hitparadenstudio macht in dieser Zeit Station in fünf Städten: Das SWR1 Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein sendet von 15 bis 19 Uhr live aus Offenburg (21.10., Fischmarkt), Sigmaringen (22.10., Leopoldplatz), Heidenheim (23.10., Eugen-Jaekle-Platz), Neckarsulm (24.10., Marktplatz), Mannheim (25.10., Alte Feuerwache). Am Freitag, 25. Oktober, steigt das SWR1 Hitparaden-Finale in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit Live-Musik von der SWR1 Band und musikalischen Überraschungsgästen.

Das Finale Public Viewing in Mannheim und via Livestream miterleben

Hitparaden-Fans aus Mannheim und Umgebung können am Freitag, 25. Oktober, den „Top 10“-Countdown und die Verkündung der diesjährigen Nummer 1 in einem Public Viewing in der Alten Feuerwache miterleben. Das rollende SWR1 Hitparadenstudio mit Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein ist vor Ort und meldet sich immer wieder live aus Mannheim in die Schleyerhalle.Der Countdown und das Finale werden nicht nur im Radio übertragen, sondern auch im Livestream auf SWR1.de.

Abstimmen in der SWR1 App, online auf SWR1.de und an drei Tagen via Telefon möglich

Die Hitparade berechnet sich aus den Stimmabgaben der SWR1 Hörer:innen. Bis Samstag, 19. Oktober um 13 Uhr kann man in der SWR1 App oder online auf SWR1.de fünf persönliche Lieblingssongs auswählen. Auch telefonisch ist eine Teilnahme möglich: Unter 0711 26 27 28 kann man am Freitag, 11. und am Freitag, 18. Oktober zwischen 16 und 20 Uhr und am Samstag, 19. Oktober zwischen 9 und 13 Uhr seine Favoriten nennen.

Die SWR1 Hitparaden-Finalparty am 25. Oktober in der Stuttgarter Schleyerhalle

Die SWR1 Moderator:innen Max Oehl, Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Jochen Stöckle und Matthias Sziedat präsentieren vor tausenden Besucher:innen die „Top 10“ der SWR1 Hitparade 2024 und welchen Titel SWR1 Baden-Württembergs Hörer:innen auf Platz 1 gewählt haben. Ob es an der Spitze mal wieder eine Wendung geben wird oder Queen mit „Bohemian Rhapdsody“ weiterhin die Krone aufbehält? Im Anschluss an den Siegertitel steigt in der Halle die große Hitparaden-Finalparty mit Livemusik von der SWR1 Band und musikalischen Überraschungsgästen auf der Bühne.

Podcast „5 Tage wach“ mit sechs neuen Folgen in der ARD Audiothek



Der Podcast „5 Tage wach“ macht mit neuen Folgen Lust auf die kultigste Radiohitparade Deutschlands. Moderatorin Cora Klausnitzer möchte in diesem sechsteiligen Podcast mehr über die unterschiedlichen Musikgenres erfahren und so inspirieren für das Voting der Hörer:innen. Ab dem 6. Oktober gibt es die neuen Folgen, ab dem 21. Oktober werden in jeweils fünfstündigen Episoden alle Hitparaden-Sendungen 2024 veröffentlicht. Zum An- und Nachhören in „5 Tage wach“ in der ARD Audiothek.





