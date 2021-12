Die SWR1 Hitparade 2020 kommt

Eine Woche lang spielt SWR1 Baden-Württemberg die größten Hits aller Zeiten – gewählt von den SWR1 Hörer*innen ab 1. Oktober

Vieles ist anders in diesem Jahr – die SWR1 Hitparade bleibt das Highlight im Radiojahr von SWR1 Baden-Württemberg – wenn auch etwas anders als gewohnt. Gesendet wird diesmal aus dem SWR1 Studio im Funkhaus in Stuttgart. Ab Donnerstag, 1. Oktober 2020, können die SWR1 Hörer*innen über die größten Hits aller Zeiten abstimmen. Der Countdown der Lieblingshits der SWR1 Hörer*innen läuft ab Montag, 19. Oktober, 5 Uhr. Abgestimmt wird auf SWR1.de sowie über die neue SWR1 App.

So kann man abstimmen

Gesucht sind die beliebtesten Radiohits der Zuhörer*innen in Baden-Württemberg. Ab 1. Oktober 2020, 0 Uhr läuft die Abstimmung auf SWR1.de und über die neue SWR1 App. Nach der Hitparade wird eine Playlist zur Verfügung stehen. Jede und jeder Abstimmende kann seine fünf Lieblingstitel angeben. SWR1 errechnet aus allen Vorschlägen eine Hitparade mit den meistgenannten Songs und Chartbreakern. Welcher Song gewinnt wohl im Corona-Jahr?

Countdown ab Montag, 19. Oktober 2020

Fünf Tage, mehr als 1.000 Titel: Ab Montag, 19. Oktober 2020, 5 Uhr sendet SWR1 die Hits, die es in die SWR1 Hitparade geschafft haben. Präsentiert wird die SWR1 Hitparade von den drei SWR1-Moderatoren-Teams: Stefanie Anhalt und Jochen Stöckle, Annett Lorisz und Patrick Neelmeier, Janet Pollok und Stefan Orner. Rund um die Uhr zu hören im Radio bei SWR1, zu sehen im Live-Stream auf SWR1.de.

Laden, Lotsen, Live dabei sein – bei der SWR1 Hitparade

Der gelbe SWR1 Hitparaden-Bus ist während der SWR1 Hitparade im ganzen Land unterwegs. SWR1 Hörer*innen haben die Chance, den SWR1 Reporter über die SWR1 App in ihre Stadt zu lotsen. Mit etwas Glück können einige wenige SWR1 Hörer*innen den Countdown mit zwei SWR1 Moderatoren live erleben.

Statt Finalparty: fulminantes Radioevent

Wegen des Infektionsschutzes kann die ursprünglich geplante Finalparty am Freitag, 23. Oktober in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen inszeniert SWR1 den packenden Schlussspurt als fesselndes Radioevent. Die sechs SWR1 Hitparaden-Moderator*innen präsentieren den Siegertitel live aus dem Studio im Stuttgarter Funkhaus und – sofern es die geltenden Hygieneregeln zulassen – an ausgewählten Orten in Baden-Württemberg. Im Anschluss an den Countdown, der auch im Livestream zu sehen ist, blickt SWR1 zurück auf die Highlights der Finalpartys in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyerhalle. Zu sehen auf SWR1.de. Die Tickets für die Finalparty 2020 behalten ihre Gültigkeit für die nächste SWR1 Hitparadenparty am 29. Oktober 2021.

Die SWR1 Hitparade 2020 mit dem Countdown der Lieblingshits der Hörer*innen läuft ab Montag, 19. Oktober. Moderatoren-Team: Stefanie Anhalt und Jochen Stöckle (Bild). © SWR/SWR1 SWR

