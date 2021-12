SWR1 Hitparade in diesem Jahr als Livestream aus dem Studio

„Hitparaden“-Countdown in diesem Jahr aus dem SWR-Funkhaus Mainz / ‚Gläsernes Studio‘ steht Corona-bedingt erst 2021 auf dem Kornmarkt

Mainz. Auch 2020 dürfen SWR1-Hörer*innen wieder das Programm bestimmen und ihre 1000 größten Hits wählen. Vom 14. - 18. September – Montag bis Freitag – läuft die SWR1-Hitparade im Radio und auf SWR1.de als Video-Livestream aus dem Studio. So können die Hörer*innen dem Moderationsteam wieder 24 Stunden am Tag bei der Arbeit über die Schulter sehen und ins Gespräch kommen – diesmal per Telefon, Textnachricht, Mail ins Studio und via SWR1-Facebook-Seite. Die geplante SWR1-Hitparade live aus dem Gläsernen Studio auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach muss Corona-bedingt um ein Jahr verschoben werden. Das Hitparaden-Team plant derzeit vom 14. - 18. September 2021.

2021 aus Bad Kreuznach

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt SWR1-Projektleiter Niels Berkefeld. „Aber die Hitparade aus dem Gläsernen Studio wäre unter Corona-Bedingungen nicht das Erlebnis gewesen, das wir unseren Hörer*innen bieten wollen.“ Auch die große SWR1-Hitparadenparty sei nicht möglich. „Jetzt wollen wir auf diesem Weg rund um die Uhr spürbar sein, feiern eine Online-Party und freuen uns 2021 wieder auf das Radio zum Anfassen – dann wirklich aus Bad Kreuznach …“

Die TOP 1000 von SWR1 Rheinland-Pfalz werden übrigens per Online-Voting von den SWR1-Hörer*innen gewählt. Abstimmen kann man ab dem 31. August über SWR1.de.

Hitparaden-Geschichte

Bei der SWR1-Hitparade bestimmen die Hörer*innen die Top 1.000 über ein Online-Voting. Im vergangenen Jahr landete Queen mit „Bohemian Rhapsody“ auf Platz 1, vor „Sound of Silence“ von Disturbed und „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin.

