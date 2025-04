„SWR1 Heimspiel“ macht 2025 wieder Station in vier Gemeinden

Veranstaltung mit Radioprogramm / Live-Sendungen an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen / zwischen dem 27. April und 18. Mai 2025 in Rheinland-Pfalz

Ab Ende April rückt wieder jeden Sonntag eine Gemeinde in den Fokus von SWR1 Rheinland-Pfalz. Zwischen dem 27. April und dem 18. Mai 2025 stellen sich vier ausgewählte Orte der besonderen Herausforderung, „SWR1 Heimspiel-Gemeinde“ zu werden. Mit dabei in diesem Jahr: Windhagen, Ober-Olm, Otterbach und Neumagen-Dhron. Die Einwohnerinnen und Einwohner erwarten Aufgaben, die sie nur gemeinsam meistern können, um den begehrten Titel zu erringen. SWR1 sendet sonntags live zwischen 12 und 16 Uhr aus der jeweiligen Gemeinde. Die Veranstaltungsreihe bringt das Radioprogramm direkt zu den Menschen vor Ort – mit Musik, Interviews, regionalen Themen und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Wie man SWR1 Heimspiel-Gemeinde wird

Jede der vier Gemeinden hat eine Woche Zeit, eine eigene Ortshymne zu kreieren und diese gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern vor Ort einzustudieren. Am darauffolgenden Sonntag sendet SWR1 Rheinland-Pfalz von 12 bis 16 Uhr live aus dem Ort. Neben der Hymnen-Aufführung warten weitere Aufgaben wie eine Stadtwette und die „SWR1 Nagelprobe“. Wer alle Herausforderungen besteht, erhält als Auszeichnung das gelbe „SWR1 Gemeinde“-Ortsschild, das nicht nur den Titel symbolisiert, sondern auch die Aufnahme in die wachsende „SWR1 Heimspiel“-Community.

Die vier Stationen für 2025

In diesem Jahr sind Windhagen im Westerwald, Ober-Olm in Rheinhessen, Otterbach in der Pfalz und Neumagen-Dhron an der Mosel dabei. SWR1 sendet live von 12 bis 16 Uhr an folgenden Sonntagen aus diesen Städten:

27. April 2025: Windhagen, Forum

4. Mai 2025: Ober-Olm, Martinsplatz

11. Mai 2025: Otterbach, Dorfplatz

18. Mai 2025: Neumagen-Dhron, Platz an der Mosel vor dem Hotel Anker

Das „SWR1 Heimspiel“

Das „SWR1 Heimspiel“ findet vom 27. April bis zum 18. Mai 2025 in vier Orten in Rheinland-Pfalz statt. Die Live-Sendungen werden aus Windhagen, Ober-Olm, Otterbach und Neumagen-Dhron übertragen.

