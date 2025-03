„SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg“ startet Doppelmoderation

Neues Moderationskonzept am Morgen ab dem 10. März 2025 bei SWR1 Baden-Württemberg



Der Radiosender SWR1 Baden-Württemberg setzt ab dem 10. März 2025 auf frische Dynamik am Morgen: „SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg“ wird erstmals in Doppelmoderation präsentiert. Die Hörer:innen starten künftig mit den neuen Morgenteams, abwechselnd Doro Büttner und Patrick Neelmeier, Cora Klausnitzer und Stefan Orner sowie Lena Sterr und Ingo Lege in den Tag. Ab 5 Uhr gibt es damit neben den wichtigsten Informationen für Baden-Württemberg und spannenden Gesprächen jetzt auch doppelte Moderationsenergie. Mit der Erweiterung des Moderationsteams setzt SWR1 Baden-Württemberg auf noch mehr Nähe zu den Menschen im Land.

Neue Morgenteams für Baden-Württemberg

Viele Menschen in Baden-Württemberg starten bereits um 5 Uhr in ihren Tag – ob in Produktionsbetrieben, im Gesundheitswesen oder im Dienstleistungssektor. „SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg“ bietet ihnen in den frühen Stunden Orientierung: mit kompakten Nachrichten, aktuellen Wetter- und Verkehrsinformationen sowie guter Laune und spannenden Geschichten aus der Region. Mit der Doppelmoderation können Themen nun noch lebendiger präsentiert und die Sendung noch persönlicher gestaltet werden. Die erfahrenen Morgenprofis Stefan Orner und Patrick Neelmeier bekommen mit den SWR1 Moderatorinnen Cora Klausnitzer und Doro Büttner tatkräftige Unterstützung. Ganz neu außerdem bei SWR1: das Team aus Lena Sterr und Ingo Lege. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass der Morgen unterhaltsam, informativ und voller guter Musik beginnt.

