SWR1 Gipfelradio live vom Feldberg

29. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020 täglich ab 13 Uhr

Zum 20. Mal sendet SWR1 Baden-Württemberg über den Jahreswechsel live vom Feldberg im Schwarzwald. SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt begrüßt täglich ab 13 Uhr interessante Gäste, Wettermann Hartmut Mühlbauer liefert täglich aktuelle Informationen und Sportreporter Jens Wolters berichtet unter anderem von der Vierschanzentournee. Für alle Skifahrer und Winterspaziergänger vor Ort, legt SWR1 Disco-Moderator Corvin Tondera-Klein täglich zwischen 12 und 13 Uhr im mobilen Studio auf. Partymusik gibt’s auch am 31. Dezember zwischen 20 Uhr und 1 Uhr bei der SWR1 Silvesterparty mit Stefanie Anhalt und Jens Wolters.

Schwarzwald-Krimi, Alpakas und Glüh-Gin

SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt freut sich auf viele tolle Livegäste. Mit dabei sind zum Beispiel die beiden Krimi-Autoren Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer. Beide stammen aus Villingen-Schwenningen. Dort spielt auch ihr neuester Krimi „Totentracht“. Wie „echt“ der Schwarzwald im Krimi dargestellt wird und was dort so mörderisch ist, erzählen sie gleich zum Auftakt des SWR1 Gipfelradios am Sonntag, 29. Dezember. Hanna Kaut vom Alpakahof in Titisee besucht das SWR1 Gipfelradio in tierischer Begleitung. Sie bringt Alpakas zum Angucken und Anfassen auf den Feldberg mit und erklärt, warum die Tiere perfekt in den Schwarzwald passen. Außerdem demonstriert der Edelbrand-Sommelier Manuel Bizenberger wie echter Schwarzwald-Gin gebrannt wird und präsentiert das liebste Wintergetränk der Schwarzwälder, den Glüh-Gin.

Start ins neue Jahr mit Sport- und Lebenstipps

Zum Jahresbeginn ein Moment zum Durchatmen beim SWR1 Gipfelradio. An Neujahr ist der Soziologieprofessor Hartmut Rosa zu Gast. Er regt an, die tägliche „Höher-Schneller-Weiter-Spirale“ zu durchbrechen und nicht immer erreichbar und verfügbar zu sein. Sebastian Eckmann von Deutschen Skiverband stellt neuste Skitrends vor und gibt Tipps für Hobbyskifahrer, die ihr Können verbessern wollen. Außerdem besucht der Weltklasse-Biathlet Benedikt Doll das SWR1 Gipfelradio am Donnerstag, 2. Januar 2020.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Sandra Christ E-Mail: sandra.christ@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de