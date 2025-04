Die SWR1 „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour führt ans Wasser

Vor Ort und live im Radio von 13. bis 17.4. täglich zwischen 12 und 18 Uhr aus Donaueschingen, Meersburg, Bad Waldsee, Herbrechtingen und Remseck am Neckar

In den Osterferien begrüßen die SWR1 Moderator:innen Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein mit der „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour den Frühling. Von Donaueschingen bis Remseck am Neckar geht es einmal durch Baden-Württemberg – entlang an Flüssen und Seen. Gesendet wird täglich aus fünf verschiedenen Orten live von 12 bis 18 Uhr.

Vom Schwarzwald über den Bodensee bis ins Remstal

Die SWR1 „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour beginnt am Sonntag (13.4.) in Donaueschingen und führt über Meersburg (14.4.), Bad Waldsee (15.4.) und Herbrechtingen (16.4.) bis nach Remseck am Neckar (17.4.). Jeden Tag sendet SWR1 Baden-Württemberg von 12 bis 18 Uhr live aus dem mobilen Studio der jeweils aktuellen Station.

Radio, Wasser, Landschaft live und in Farbe

Für die Sendungen vor Ort sind unterschiedlichste Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus den jeweiligen Regionen eingeladen. SWR1 Reporter Julian Hammerstein ist für die Erkundung der Gegend um die Tour-Orte herum zuständig. Vor Ort am mobilen Studio sind alle interessierten Menschen eingeladen, sich ein Bild von einer Radioproduktion aus nächster Nähe zu machen und mit den Moderator:innen und den Mitarbeitenden des SWR ins Gespräch zu kommen. Außerdem haben Besucher:innen der Radiosendung vor Ort gute Chancen, um beim „Baden-Württemberg-Quiz“ ein exklusives SWR1 DAB+ Radio zu gewinnen.

„Für uns in Baden-Württemberg“-Tour 2025

