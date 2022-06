Die Bands Hanne Kah und Juno17 haben den ersten SWR1 Big Stage Contest gewonnen / Start als Vorgruppen für The Boomtown Rats am 17. Juni 2022 auf der Festivalbühne in Speyer

