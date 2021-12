Badesalz sind „Käthe und Konrad“

per Mail teilen

Käthe und Konrad sind wieder da. Und sie haben einen neuen Nachbarn: den Dalai Lama. In der SWR1-Kabarettreihe „Käthe und Konrad“ spiegelt das Kultehepaar das Leben unter Corona-Bedingungen. Ab Montag erlebt das SWR1-Publikum zwei Wochen lang die neuesten Abenteuer täglich im Radioprogramm SWR1 Rheinland-Pfalz und auf swr1.de (ab 12. Oktober 2020, täglich in SWR1 „Der Nachmittag“ und „SWR1 Der Abend“ sowie in der ARD Audiothek).

In der Corona-Pandemie nach dem Lockdown waren Käthe und Konrad besonders unternehmungslustig. Während andere sich einen Pool in den Garten stellten, haben die beiden eine Wahrsagerin besucht, sich ein Haustier zugelegt und Hochzeitstag gefeiert. Konrad lässt sich tätowieren und – natürlich – hat das Ehepaar wie fast alle Deutschen viel Zeit im Baumarkt verbracht. Auch was es mit dem neuen Nachbarn im Schrebergarten auf sich hat, verrät die Reihe „Käthe und Konrad“ bei SWR1 im laufenden Programm.

Henni Nachtsheim und Gerd Knebel sind „Käthe und Konrad“

Die bekannten Kabarettisten aus dem Rhein-Main-Gebiet melden sich mit einem augenzwinkernden Blick auf die Alltagssorgen in Zeiten der Corona-Pandemie.

Mehr über „Käthe und Konrad“, die neue SWR1 App und weitere Informationen unter SWR1.de.

In der SWR1-Kabarettreihe Käthe und Konrad (Henni Nachtsheim und Gerd Knebel) spiegelt das Kultehepaar das Leben unter Corona-Bedingungen. © SWR/Badesalz SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Inken-Dürten Ebenau E-Mail: inken-duerten.ebenau@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de