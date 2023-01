SWR1 Rheinland-Pfalz Programmaktion vom 16. bis 27. Januar 2023

Neue Deutsche Welle, Mauerfall, Walkman und Klamotten in Neonfarben: Die 80er waren ein Jahrzehnt, an das sich viele noch gern zurückerinnern – und das musikalisch immer noch großen Einfluss auf die heutige Zeit nimmt. SWR1 Rheinland-Pfalz lässt die 80er Jahre wieder lebendig werden: Mit Musik und Stars, mit Erinnerungen an Filme und Geräusche, die für das Jahrzehnt stehen. Prominente, Autor:innen und Expert:innen gehen auf Zeitreise und auch Hörer:innen kommen mit ihren eigenen Geschichten und Erlebnissen zu Wort. SWR1 bringt vom 16. bis 27. Januar den Zeitgeist und die Musik des Kultjahrzehnts mit Stars von damals ins Programm.

Mit Stars aus den 80ern auf Zeitreise

Das richtige 80er Feeling verbreiten die Stars dieses Musikjahrzehnts in täglichen Talks: Komponist Christian Bruhn, Italo-Disco-Interpret Ryan Paris, NDW-Star Peter Schilling, Friedel Geratsch von „Geier Sturzflug“ und Moderator der Kultsendung „Formel Eins“ Peter Illmann schildern Erlebnisse aus dem wilden Jahrzehnt. Im SWR1 Promifragebogen verraten Prominente ihre Lieblingserfindungen und -songs aus den 80ern oder plaudern aus dem Nähkästchen. Zum Beispiel „Modern Talking“-Star Thomas Anders über seine persönliche Modesünde und 80er-Experte Markus Kavka über seine Symbiose von Ministrant und Grufti.

SWR1 „Back to the 80s“

SWR1 „Back tot he 80s“ ist eine Reise durch die Musikgenres. Ob Neue Deutsche Welle, Elektro Pop, Stadion Rock oder One-Hit-Wonder: SWR1 RP erklärt, was hinter dem Sound der 80er steht. Auch SWR1 Rheinland-Pfalz Musikchef Bernd Rosinus spannt einen weiten Bogen und stellt in „SWR1 Hits und Storys“ Songs aus den 60er Jahren vor, die als neue Cover-Versionen in den 80ern zu Hits wurden. Was ist von den 80ern übriggeblieben? SWR1 Rheinland-Pfalz geht auf die Suche nach dem Kultjahrzehnt und findet Spielzeugsammler, „VoKuHiLa“-Träger und Modedesigner:innen, die die 80er Jahre auch heute noch feiern.

Quiz am Morgen – das 80er Geräusche Raten zum Mitmachen

Ein Geräusch – eine Erinnerung. Das akustische Gedächtnis der SWR1 Rheinland-Pfalz Hörer:innen wird auf die Probe gestellt. Täglich spielen die SWR1 Moderator:innen in „Guten Morgen Rheinland-Pfalz“ ein typisches Geräusch der 80er. Wer sich erinnert und das Geräusch richtig errät, kann eine „Back to the 80s“-Kaffeemischung in der SWR1 RP 80er-Kaffeedose gewinnen.

SWR1 Leute und Spieleabend

Am Sonntag, 22. Januar, ist der Autor Oliver Bartkowski zu Gast im 80er Special von SWR1 Leute. In seinem autobiografischen Roman „Wie cool war das denn? Zeitreise in die 80er" schreibt der ehemalige DJ über die kollektiven Erinnerungen an die Jahre 1980 bis 1989. Zum Abschluss der „Back to the 80s“-Wochen wird es noch mal gesellig: SWR1 Rheinland-Pfalz Spieleexperte Daniel Isengard stellt am Freitag, 27. Januar, im virtuellen Spielabend von 20 bis 24 Uhr die Kultspiele der 80er vor – von „Trivial Pursuit“ über „Spiel des Lebens“ und „Mister X“ bis zu „Cafe International“.

SWR1 “Back to the 80s“

16. bis 27. Januar 2023 in SWR1.de

Vom 16. bis 27. Januar werden holen wir die 80er zurück. Dann heißt es zwei Wochen lang SWR1 „Back to the 80s“. SWR Beaufort8

