Alpentourismus – Zwischen Chance und Risiko

Schwerpunkt am Montag, 17. Februar 2020, bei SWR1 Rheinland-Pfalz

Winterferien in Rheinland-Pfalz – das heißt für viele auch: ab in den Schnee, um Ski zu fahren. Skifahren in Zeiten von Greta, geht das eigentlich ohne schlechtes Gewissen? Muss in diesen Tagen nicht auch das Vergnügen im Schnee auf den Prüfstand? SWR1 Rheinland-Pfalz behandelt diese Frage im Thementag „Alpentourismus“: (Montag, 17. Februar 2020, ab 05:00 Uhr).

Chance oder Risiko?

Viele Millionen Touristen und Freizeitsportler gehen regelmäßig in den Alpen Skifahren. Für die einen ist es der ersehnte Urlaub, für die Anderen wichtige Einnahmequelle. Denn der Skitourismus ist ein zentrales wirtschaftliches Standbein vieler Alpengemeinden. Gleichzeitig belastet er das Ökosystem stärker als andere beliebte Freizeitaktivitäten. Um welche Größenordnung geht es? Wie viel Geld wird im Alpentourismus umgesetzt? Welches sind die größten Probleme? Und kann es überhaupt nachhaltigen Skitourismus geben?

Darüber spricht SWR1 u.a. mit dem renommierten Alpenforscher Prof. Werner Bätzing (SWR1 „Aktuell“, ab 12:00 Uhr), mit einem BUND-Vertreter in Oberstdorf (SWR1 „Der Tag“, ab 16:00 Uhr) und Mitgliedern eines Ski-Clubs in Rheinland-Pfalz (SWR1 „Der Vormittag“, ab 09:00 Uhr).

Ski-Legende Christian Neureuther

SWR1 interviewt auch Ski-Legende Christian Neureuther zu den Veränderungen in den Skigebieten durch Klimakrise und Tourismus – wie beurteilt er die Lage am Berg und den Wintersport? (SWR1 „Guten Morgen, Rheinland-Pfalz“, ab 05:00 Uhr).

Mehr über den SWR1 Thementag und weitere Informationen unter SWR1.de

