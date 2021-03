Am 11. März 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Internet

Endspurt im baden-württembergischen Landtagswahlkampf: Drei Tage vor der Wahl treffen die Spitzenkandidierenden der im Landtag vertretenen Parteien und der Linken aufeinander und diskutieren in den Stuttgarter Wagenhallen über wichtige landespolitische Themen. Zu sehen ist die Spitzenrunde am Donnerstag, 11. März 2021, von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Auf SWR.de/bw und in der SWR Aktuell App, im SWR Channel auf Youtube und auf dem SWR Aktuell-Kanal bei Facebook kann der Live-Stream verfolgt werden. Es moderieren Stephanie Haiber und Michael Matting.

Wie wollen die Parteien die Herausforderungen bewältigen?

Dabei sind Winfried Kretschmann (Grüne), Susanne Eisenmann (CDU), Andreas Stoch (SPD), Bernd Gögel (AfD), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Sahra Mirow (Die Linke). Zukunft der Wirtschaft, Klimawandel, Corona-Pandemie – das Land steht vor großen Herausforderungen. Wie wollen die Parteien die Herausforderungen bewältigen? Kurz vor der Wahl wird sich das Publikum einen letzten Eindruck über die Standpunkte verschaffen und ein Urteil bilden können. Mit welchen Konzepten möchten die Spitzenkandidierenden die politischen Herausforderungen der kommenden fünf Jahren angehen? In „Die Wahl im SWR – Die Spitzenrunde“ werden sie u. a. mit Fragen und Wünschen von Wählerinnen und Wählern konfrontiert.

Die Analyse

Im Anschluss analysieren Pressevertreter*innen von 22 Uhr bis 22:30 Uhr in „Die Wahl im SWR – Analyse der Spitzenrunde“ die Argumente und das Auftreten der sechs Spitzenkandidierenden im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und auf SWR.de/bw im Livestream. Moderator Peter Heilbrunner diskutiert mit Chefredakteur Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung), Karsten Kammholz, Chefredakteur des Mannheimer Morgen, Katja Korf, Politikchefin der Schwäbischen Zeitung und Uschi Strautmann, Leiterin der Multimedialen Landespolitik des SWR.

Barrierefreie Angebote

Alle Wahlsendungen im SWR Fernsehen werden für hörgeschädigte Zuschauer*innen untertitelt und in der ARD Mediathek zur Verfügung gestellt. Für gehörlose Menschen produziert der SWR die Livesendungen „Die Wahl im SWR – Das Duell“ und „Die Wahl im SWR – Die Spitzenrunde“ und alle weiteren aktuellen Wahlsendungen auch in Deutscher Gebärdensprache. Darüber hinaus erstellt der SWR für blinde und sehbeeinträchtigte Zuschauer*innen eine Audiodeskription der Wahl-Reportage „Wahlkampf und Corona – Jungpolitiker auf der digitalen Suche nach Wählerstimmen“. Flankierend bietet er im März insbesondere für Menschen mit Lernbehinderungen, mit geringer Lesekompetenz oder mit internationaler Geschichte ein Internetangebot in Leichter Sprache an.

Ein umfangreiches Webspecial zur Landtagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steht unter SWR.de/wahl.

