Der SWR trauert um Tony Marshall

Schlagersänger Tony Marshall ist am Donnerstag, 16. Februar 2023, gestorben

Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend, 16. Februar 2023, im Kreis seiner Familie. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Freitag, 17.2. In zahlreichen Musiksendungen des SWR war Marshall zu Gast, in den letzten Jahren jedoch hatte sich der Risiko-Dialyse-Patient aus der Öffentlichkeit immer mehr zurückgezogen. Trotz seiner Einschränkungen trat Tony Marshall 2020 mit seinen Söhnen Pascal und Marc auf und zeigte sich im Sommer 2021 sogar noch in der SWR Show „Immer wieder sonntags". Zum Tode Tony Marshalls ändert das SWR Fernsehen am Freitag, 17.2., und Samstag, 18.2.2023, sein Programm.

SWR Intendant und ARD Vorsitzender Kai Gniffke: „Ein letzter großer Applaus“

Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD Vorsitzender, drückt seine Betroffenheit aus: „Wir alle im SWR sind sehr traurig. Über viele Jahre hat Tony Marshall den Menschen im Südwesten und in ganz Deutschland mit seiner Musik Lebensfreude geschenkt. Nun hat er die Bühne verlassen, so dass uns im SWR nur ein letzter großer Applaus für den Künstler und Menschen Tony Marshall bleibt.“

Programmänderung zum Tode Tony Marshalls

Die 30-minütige Doku „Tony Marshall – Mein letzter Traum“ von Teo Jägersberg blickt auf die Karriere und das Leben von Tony Marshall zurück und zeichnet seinen Weg von seinem Beginn in Baden-Baden zu seinem Wirken als Schlagerstar auf zahlreichen großen Bühnen nach. Der Film zeichnet ein Porträt von ihm als Sänger, Entertainer, Mensch – unter anderem durch nie zuvor gezeigte Interviews. Familienmitglieder und Freunde kommen zu Wort.

Sendungen:

„Tony Marshall – Mein letzter Traum“, Freitag, 18:15 Uhr, SWR Fernsehen BW + RP

„Tony Marshall – Mein letzter Traum“ (Wh.), Samstag, 16:30 Uhr, SWR Fernsehen

Der verstorbene Schlagersänger Tony Marshall © SWR/picture alliance/dpa/Uli Deck SWR picture alliance/dpa/Uli Deck

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Jürgen Ruf E-Mail: juergen.ruf@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.