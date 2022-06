SWRlive! ist zurück – Start der Frühjahrsstaffel 2022

per Mail teilen

Nachwuchskünstler:innen aus dem Südwesten zeigen ab Mai in Mainz ihr Können.

Mit seiner Kulturveranstaltungsreihe SWRlive! geht der Südwestrundfunk ab Mai mit Kurzfilmen, Konzerten, Lesungen und Kabarett wieder an den Start. Die Veranstaltungen finden in der Gonsberg Lounge, Im Niedergarten 16 in Mainz statt. SWRlive! ist barrierefrei. Infos und Tickets gibt es ab sofort: SWR.de/swrlive oder SWRservice.de/swr-ticketservice.

Kulturelle Vielfalt aus Rheinland-Pfalz

Es wird vielfältig und rheinland-pfälzisch: Ein Goldfisch namens Lukas hält seinen Besitzer auf Trab, gefolgt von jazzigen Saxophonklängen, ein Literaturgespräch unter dem Hashtag #bookstagram, Cello-Musik kombiniert mit atemberaubenden Naturaufnahmen und Kabarett mit Rap und Comedy in rasanter Mischung. SWRlive! zeigt, was die Künstler:innen und vor allem auch die jungen Nachwuchstalente aus dem Südwesten zu bieten haben.

Alle Veranstaltungen im Überblick

04.05.2022: Shorts – Kurzfilme und ihre Macher

10.05.2022: Good Vibes Only – Saxophonquartett Mainz 04

19.05.2022: Eine literarische Urlaubsreise mit Buchblogger Florian Valerius und Literaturredakteur Alexander Wasner

30.06.2022: Feel it – CelloLand

07.07.2022: Jetzt erst recht! Kabarett mit Lea Hieronymus

Corona-Regelungen vor Ort

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 2G-Regelung statt. Je nach Coronalage muss damit gerechnet werden, dass am Veranstaltungstag Maskenpflicht besteht. Besucher:innen müssen frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sein und die entsprechenden Nachweise vorzeigen können. Aufgrund der Corona-Situation ist die Anzahl der Plätze für alle Veranstaltungen begrenzt und die Plätze werden vom Veranstalter zugewiesen.

