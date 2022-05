SWR Jazzpreis 2022 an Petter Eldh

Der in Berlin lebende Kontrabassist, Bandleader und Komponist Petter Eldh erhält den ältesten Jazzpreis Deutschlands.

Der gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk vergebene SWR Jazzpreis geht 2022 an den in Berlin lebenden schwedischen Kontrabassisten, Bandleader und Komponisten Petter Eldh. Der Preis wird am 10. Oktober im Rahmen des Internationalen Festivals „Enjoy Jazz“ in Ludwigshafen überreicht.

Energetisches, empathisches Kontrabassspiel

In der Jurybegründung heißt es: „Mit Petter Eldh gewinnt ein Musiker den SWR Jazzpreis, der in der international vernetzten Improvisationsszene prägendes Gewicht hat. Herausragend ist sein ebenso energetisches wie empathisches Kontrabassspiel in Ensembles wie Punkt Vrt. Plastik, dem Django Bates Beloved Trio oder dem Kit Downes Trio. In gleichem Maße hat Petter Eldh als Bandleader, Komponist, Produzent und Arrangeur mit seinem Quintett Koma Saxo und seinem Drums Project innovative Akzente gesetzt.“

Ältester deutscher Jazz-Preis, zum 42. Mal verliehen

Der SWR Jazzpreis, initiiert von Joachim-Ernst Berendt, ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2022 zum 42. Mal vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk vergeben. Die Jury besteht aus je zwei Vertretern des SWR (Günther Huesmann, Vorsitz, und Julia Neupert) und des Landes Rheinland-Pfalz (Georg-Rudolf May, Claudia Hartmann), einem Mitglied einer Jazzorganisation (Christina Fuchs, Deutsche Jazzunion) und zwei unabhängigen Musikkritikern (Bert Noglik, Michael Rüsenberg). Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Petter Eldh in SWR2 und im Konzert

In folgenden Sendungen geht es am Freitag, 13. Mai, um den neuen SWR Jazzpreisträger:

„SWR2 am Morgen“, 6:05 bis 8:30 Uhr

„SWR2 Treffpunkt Klassik“, 10:05 bis 12 Uhr

„SWR2 Jazz vor sechs“, 17:50 bis 18 Uhr

Preisverleihung beim Festival „Enjoy Jazz“

Die Preisverleihung und das Konzert mit dem Preisträger und seinem Trio Enemy finden im Rahmen des Festivals „Enjoy Jazz“ am 10. Oktober 2022, ab 20 Uhr im Kulturzentrum dasHaus in Ludwigshafen statt. Enemy besteht aus Petter Eldh (Kontrabass), Kit Downes (Klavier) und James Maddren (Schlagzeug).

Träger des SWR Jazzpreises 2022: Petter Eldh SWR privat

