SWR Streaming-Tipps für Oktober 2023

Die Oktober-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick – vom SWR.

Wie finden sich Debatten über überregionale Themen wie Kolonialismus, Feminismus, LGBTQ oder Rechtsextremismus in der Regionalgeschichte wieder? „My Hidden History“ zeigt es – User:innen präsentieren an historischen Orten Vorkommnisse aus der regionalen Geschichte, die sie besonders faszinieren. Die Geschichten beleuchten schlaglichtartig das Lebensgefühl der jeweiligen Zeit. So spiegelt sich der Zeitgeist historischer Epochen in der Lebenswelt und durch die Recherche der Erzählenden.

Warum anschauen?

Partizipatives journalistisches Format, das ARD-weit einzigartig ist. User:innen treten selbst vor die Kamera und erzählen ein historisches Ereignis aus ihrer Sicht.

Wo zu finden?

Jetzt schon zwei Folgen auf dem SWR Kultur Instagram-Kanal und immer montags gegen 17 Uhr eine neue Folge, weiterführende Beiträge auf SWR Kultur.

Ricky ist Motorradpolizist. Nicht nur im Job, sondern auch privat fährt er leidenschaftlich gern schnelle Motorräder – und hatte bereits einige Unfälle. Doch als ein Kollege mit dem Bike tödlich verunglückt, ist das ein Wendepunkt in Rickys Leben. Heute ist er nur noch dort mit Highspeed unterwegs, wo sich die Gefahren in Grenzen halten: auf der Rennstrecke. Von seinem Wandel möchte er auch andere überzeugen und Leben retten.

Warum anschauen?

Berührende Reportage über einen ehemaligen Raser, der zeigen will, dass der Geschwindigkeitsrausch auf die Rennstrecke gehört – und nicht auf die Landstraße.

Wo zu finden?

Schon jetzt in der ARD Mediathek.

Es geht weiter mit „Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste“ – die zweite Staffel der SWR3 Podcast-Reihe nimmt nun auch Organisationen außerhalb von Deutschland in den Fokus. Ob USA, Russland, Israel oder andere – hier geht es um Dienste, die die Lizenz zum Töten haben, die schmutzige Methoden anwenden oder spektakuläre Erfolge feiern und damit Weltgeschichte schreiben. Moderatorin Eva-Maria Lemke führt durch bekannte und unbekannte Fälle von CIA, FSB, Mossad und Co. Zu jeder Episode gibt es eine begleitende Interviewfolge mit den Geheimdienst-Experten der ARD.

Warum reinhören?

Spannende Podcast-Reihe über internationale Geheimdienste mit Expert:innenwissen. Echte Fälle, fesselnd erzählt.

Wo zu finden?

Ab jetzt jeden Mittwoch eine neue Doppelfolge in der ARD Audiothek.

Sitta Krizso mag bis heute keine Bananen, denn für die musste sie als Kind der ehemaligen DDR immer anstehen. Damals fühlt sie sich in Sachsen unfrei, kauft heimlich Dinge aus Westdeutschland. 1990 verlässt sie als junge Frau die DDR und zieht nach Baden-Württemberg. Doch dort angekommen fühlt sie sich fremd und isoliert – die Menschen sind ganz anders als sie es aus Ostdeutschland gewohnt ist. Im Podcast blickt Krizso auf ihr Leben in beiden „Welten“ und auch auf die Anschläge in ihrer Heimatstadt Hoyerswerda im Jahr 1991 zurück.

Warum reinhören?

Interessanter Einblick in zwei Welten, sowie in die Vergangenheit und Gegenwart.

Wo zu finden?

Schon jetzt in der ARD Audiothek.

Ab 6. Oktober in der ARD Mediathek „Nackt über Berlin"

Virtuose Mischung aus Thriller und Familiengeschichte, Coming-of-Age-Serie und Traumwelten, aus Witz, Schmerz und Selbstironie. Fesselt, macht Spaß und ist mit viel Liebe zu den Figuren erzählt.

Dramatisch, spannend, liebevoll, mit Witz und viel Musik – im Spielfilm von Axel Ranisch sperren die Teenager Jannik und Tai ihren Direktor in seiner Wohnung ein und setzen ihn unter Totalüberwachung. Lamprecht ist einer anonymen Instanz ausgeliefert, die sich Gott nennt und ihn zum Seelenstriptease herausfordert. Die sechsteilige Serie mit Lorenzo Germeno, Thorsten Merten und Anh-Khoa Trần verknüpft die Geschichte einer Entführung mit der Erzählung von Liebe, Familie, Erwachsenwerden und Coming Out. Immer präsent: Janniks Lebenselixier, die Musik – nicht nur von Tschaikowski.

Warum anschauen?

Virtuose Mischung aus Thriller und Familiengeschichte, Coming-of-Age-Serie und Traumwelten, aus Witz, Schmerz und Selbstironie. Fesselt, macht Spaß und ist mit viel Liebe zu den Figuren erzählt.

Wo zu finden?

Alle sechs Folgen ab 6. Oktober in der ARD Mediathek und am 23. Oktober im Ersten. Auf arte.tv jeweils einen Tag vorab.

Ab 19. Oktober in der ARD Mediathek „Schroeder darf alles"

Bissiges, überraschendes Satireformat, in dem Florian Schroeder Themen anfasst, die alle etwas angehen.

In seiner neuen Satire-Show „Schroeder darf alles“ repräsentiert Florian Schroeder „die Guten“ ebenso wie „die Bösen“. Satire für alle, deren Moralkompass nicht nur in eine Richtung ausschlägt. Schroeder steht für eine Gesellschaft, die sich in vielen Fragen nicht einig ist und füllt damit eine Lücke in der aktuellen Comedy-Landschaft. Er ist für alle Sichtweisen offen, aber auch gleichermaßen von ihnen irritiert. In jeder Folge wird ein Thema pointiert zusammengefasst: Darf ein Mann nicht mehr Mann sein? Werden echte Männer in der Gesellschaft mittlerweile benachteiligt? Es lebe die Apokalypse! Welches Weltuntergangsszenario ist aktuell am wahrscheinlichsten? Welchen Medien kann man eigentlich noch glauben und werden alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen abgebildet? Florian Schroeder schaut auch im eigenen Haus mal ganz genau hin: beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Warum anschauen?

Bissiges, überraschendes Satireformat, in dem Florian Schroeder Themen anfasst, die alle etwas angehen.

Wo zu finden?

Ab 19. Oktober immer donnerstags ab 18 Uhr eine neue Folge in der ARD Mediathek und später am Abend im Ersten.

Ab 20. Oktober in der ARD Mediathek „Der neue Freund"

Weil die Dialoge Spaß machen, das Ungesagte voller Bedeutung ist, und alle das Verhältnis zu ihren Familien immer wieder neu gestalten müssen.

Wenn aus Nadelstichen Stacheln werden und Untertöne die Oberhoheit übernehmen: In diesem Screwball-Drama entzündet sich ein Konflikt zwischen Johanna und ihrer Mutter Henriette an Philipp, dem neuen, 25 Jahre jüngeren Freund der Mutter, den Johanna sofort und unbelehrbar für einen Heiratsschwindler hält. Ein Tag und ein Abend zu dritt im Haus der Mutter reichen, um das Beziehungsgeflecht zum Glühen zu bringen. Corinna Harfouch, Karin Hanczewski und Louis Nitsche spielen in einem Film von Frédéric Hambalek (Drehbuch) und Dustin Loose (Regie).

Warum anschauen?

Weil die Dialoge Spaß machen, das Ungesagte voller Bedeutung ist, und alle das Verhältnis zu ihren Familien immer wieder neu gestalten müssen.

Wo zu finden?

Ab 20. Oktober in der ARD Mediathek und am 26.10. um 20:15 Uhr im Ersten.

