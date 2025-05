SWR Streaming-Tipps für Juni 2025

Die Juni-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick – vom SWR.

Royal-Expertin Annelie Malun spricht mit Vincent von Preuschen von und zu Liebenstein. Der 24-Jährige ist adliger Herkunft, arbeitet als Physiotherapeut und Model und lebt in der Nähe von Stuttgart. Er lebt in zwei Welten, denn neben seinem bodenständigen Job als Physiotherapeut bewegt er sich auch in elitären Kreisen. Seine große Leidenschaft ist die von ihm gegründete „Black Tulip Society“, eine exklusive Vereinigung von jungen Menschen aus Adel und der High Society.

Warum anhören?

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es sich als Adliger in Stuttgart lebt, darf den Talk mit Vincent Freiherr von Preuschen von und zu Liebenstein nicht verpassen.

Wo zu finden?

Ab 25. Mai in der ARD Audiothek

ab 28. Mai in der ARD Mediathek Fünfte Staffel „Nachtstreife” Warum anschauen?

Spannende Einblicke in die Gefühlswelten der Polizist:innen, wenn sie mit Themen wie Rassismus, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Trunkenheitsfahrten und Tod konfrontiert werden.

Die „Nachtstreife“ ist zurück in Mainz. Die fünfte Staffel der erfolgreichen ARD-Doku-Soap begleitet die aus den ersten drei Staffeln bekannten Mainzer Polizistinnen und Polizisten während ihrer nächtlichen Einsätze. Nach den spannenden Fällen der vierten Staffel aus Hamburg (NDR) erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Mainz wieder eine große Bandbreite an Einsätzen: vom bewaffneten Raubüberfall bis hin zur Obduktion einer Leiche in der Rechtsmedizin.

Warum anschauen?

Wo zu finden?

Alle sechs Folgen ab 28. Mai in der ARD Mediathek.

ab 29. Mai in der ARD Mediathek „Das deutsche Woodstock – Flower-Power in der Pfalz“ Warum anschauen?

Das Festival ist Ausdruck eines modernen, weltoffenen Deutschlands, das sich vom Rockfieber der Brit:innen und Amerikaner:innen anstecken ließ.

1972 wird in der Pfalz Musikgeschichte geschrieben: Beim „2. British Rock Meeting“ in Germersheim spielen internationale Künstler:innen wie Pink Floyd oder Status Quo neben Krautrock-Bands. Bis zu 100.000 Gäste – GIs, Blumenkinder, Rocker:innen – campieren drei Tage lang auf dem Gelände. Die Infrastruktur ist völlig überlastet, doch die Stimmung ist nahezu durchweg friedlich und fröhlich. Das größte deutsche Musik-Event wird zur „Mutter aller bedeutenden deutschen Festivals“.

Warum anschauen?

Wo zu finden?

Ab 29. Mai in der ARD Mediathek.

ab 6. Juni in der ARD Mediathek „Echtes Leben: Deine Niere für unser Leben“ Warum anschauen?

Bewegende Doku-Reportage über eine unwiderrufliche Lebensentscheidung und die Hoffnung auf Gesundheit und Lebenskraft.

Auf eine neue Niere hoffen jedes Jahr 8.500 Menschen. Philipp, 44, ist einer davon. Bei ihm wurde eine unheilbare Nierenerkrankung diagnostiziert. Die Chancen, ein Spenderorgan zu bekommen, sind in Deutschland nicht groß. Ein Alptraum für den dreifachen Familienvater. Die Rettung ist seine Frau Kirsten. Sie entscheidet sich, ihm eine Niere zu spenden. Für die Familie eine mentale Achterbahnfahrt mit ungewissem Ausgang.

Warum anschauen?

Wo zu finden?

Ab dem 6. Juni in der ARD Mediathek

ab 9. Juni in der ARD Mediathek „Robert Lembke – Wer bin ich?“ Warum anschauen?

Der Film folgt den Spuren der ungewöhnlichen Biografie von Robert Lembke.

Rund 40 Jahre lang war Robert Lembke Moderator der Quizsendung „Was bin ich?“, geliebt von einem Millionenpublikum. Geboren 1913, bekam er alle Umbrüche des 20. Jahrhunderts zu spüren. Seine Mutter heiratete nach ihrer Scheidung von Roberts Vater erneut. Robert Lembkes Stiefvater schikanierte und denunzierte ihn wegen seines jüdischen Vaters. Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte sich Robert Lembke für den Aufbau eines freiheitlich demokratischen Deutschlands.

Warum anschauen?

Wo zu finden?

Ab 9. Juni in der ARD Mediathek.

ab 11. Juni in der ARD Mediathek „Schulverlierer – Abgehängt schon in der Grundschule?” Warum anschauen?

Die Doku bietet einen ungefilterten Einblick in die Problembereiche unseres Bildungssystems.

Vor zwei Jahren macht eine Meldung Schlagzeilen: 37 Erstklässler der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen sind sitzen geblieben – fast jedes dritte Kind. Auch in diesem Jahr geht die Schulleitung davon aus, dass 35 Schüler:innen sitzen bleiben werden. Die ARD Story begleitet exklusiv über ein ganzes Schuljahr hinweg eine erste Klasse an eben dieser Schule, zeigt, wie Kinder mit Sprachproblemen kämpfen, Lehrer:innen und Erzieher:innen am System verzweifeln und Förderkonzepte scheitern.

Warum anschauen?

Wo zu finden?

Ab 11. Juni in der ARD Mediathek

ab 11. Juni auf dem SWR Aktuell Youtube-Kanal und in der ARD Mediathek "SWR Aktuell 360 Grad" Warum anschauen?

Gespräche auf Augenhöhe mit Menschen auf der Straße, vielfältige Perspektiven auf Themen und Lebenseinstellungen. Dazu Raum für authentische und intensive Begegnungen – Aha-Momente inklusive.

Spontan, authentisch und oft überraschend. Für das Youtube-Format “SWR Aktuell 360 Grad” tauchen die Hosts Leonie Maderstein und Marvin Neumann in die Lebenswirklichkeiten von Menschen ein, die sie kurz zuvor noch nicht kannten. Auf der Suche nach unterschiedlichen Perspektiven auf gesellschaftspolitische Themen und Konflikte führen Leonie und Marvin intensive Gespräche und erleben überraschende Momente. Eine kleine Kamera, ein Ort in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, einmal die Woche. Die beiden Hosts berichten im Vlogging-Stil über die Welt hinter Schlagzeilen.

Warum anschauen?

Wo zu finden?

Ab 11. Juni auf dem SWR Aktuell Youtube-Kanal und in der ARD Mediathek

ab 12. Juni in der ARD Audiothek „Based on a true Story – Die Könige von Malle” Warum anhören?

Ein Ganove, ein Schlagersänger, der Schlager hasst, und zwei Wirte werden Könige von Mallorca. Wahnsinnig. Wild. Aber vor allem: Wirklich wahr!

„Based on a true Story“ erzählt die unglaublichen Geschichten von vier Menschen, die sich zum Königsthron von Mallorca kämpften: Hasso Schützendorf, der von einer Todeszelle zum mallorquinischen Multimillionär aufgestiegen ist. Jürgen Drews, ein Schlagerkönig, für den Schlager der Alptraum war. Tolo Cursach und Miguel Pascual, zwei Gastro-Könige in einem Machtkampf, der in einem der größten Justizskandale Spaniens endet. Aber: wer ist denn nun der wahre König von Mallorca?

Warum anhören?

Wo zu finden?

Ab 12. Juni in der ARD Audiothek

