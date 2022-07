SWR Podcast- und Streaming-Tipps für August 2022

Die August-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick – vom SWR

Im Mittelpunkt einer der größten Missbrauchsskandale der Neuzeit steht eine zierliche, eher unscheinbare Frau: Ghislaine Maxwell, Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein. Sie soll als Kupplerin und Strippenzieherin des bis in höchste politische und wirtschaftliche Kreise vernetzten Epsteins gewirkt haben. Die mehrteilige Dokuserie der oscarnominierten Produktionsfirma Roast Beef Productions beleuchtet nun zum ersten Mal umfassend Maxwells Biografie, lässt Zeitzeug:innen zu Wort kommen und enthüllt zum Teil brisante, prozessrelevante Aussagen.

Die weltweit mit Spannung erwartete Dokuserie liefert tiefe Einblicke in die Biografie der Jeffrey-Epstein-Komplizin und wartet mit einzigartigen prozessrelevanten Inhalten auf.

Die komplette True Crime-Doku (3 x 50 Minuten) ist ab jetzt in der ARD Mediathek zu sehen.

Die Bundesrepublik steuert auf die größte Energiekrise ihrer Geschichte zu – oder steckt bereits mittendrin. Fachjournalist:innen von SWR, WDR, hr und rbb, gehen als Hosts gemeinsam mit Expert:innen und User:innen den aktuellen Entwicklungen und deren Folgen auf den Grund. Jede Folge behandelt bestimmte Aspekte der Energiekrise. Zum Beispiel: Kann Atomkraft eine Lösung sein? Wer muss sparen, Bürger:innen oder Industrie? In der ersten Episode dreht sich alles um die Frage: Kommt Deutschland mit „weniger“ Gas durch den Winter? Die beiden Hosts Katha Jansen, Redakteurin und Moderatorin der SWR Wirtschaftsredaktion Audio, und Ute Schyns, WDR-Redakteurin und Energieexpertin für Audio und Fernsehen beim WDR, fragen nach den Konsequenzen der eingeschränkten Gaslieferungen aus Russland für 40 Millionen Menschen. Wie konnte Deutschland so abhängig von russischen Gasimporten werden?

Was bedeutet die Energiekrise konkret für das Leben der Menschen in Deutschland? Podcast Hosts erklären.

Ab jetzt in der ARD Audiothek.

Ab 8. August in der ARD Mediathek „Dance Around the World"

Ein Fest der Bilder für Kulturfans. Näher kommt man Weltklassetänzer:innen selten.

Die Kultur-Dokuserie „Dance Around the World“ führt zu den angesagtesten, besten Tanzkompanien der Welt – den modernen und den klassischen – und taucht dort ein in die pulsierende Szene vor Ort. Hochkultur modern, emotional und unterhaltsam. „Dance Around the World“ hat den charmanten Charakter eines getanzten Roadmovies: Es vermittelt den Flair der Orte, an denen die Tänzer:innen leben und wirken. Der Stil ist empathisch, nah dran an den Kreativen. Getanzt wird nicht nur auf der Bühne oder im Probenraum, sondern auch an ungewöhnlichen Orten: in Landschaften, am Stand, auf der Straße. Eric Gauthier, der „Jamie Oliver des Tanzes“, führt als Host zu den Hotspots und den Stars der internationalen Tanzszene. Er stellt Trends vor, gewährt exklusive Blicke hinter die Kulissen, aber auch intime Einsichten in die emotionale Welt der Tänzer und Choreographinnen, die oftmals ihr ganzes Leben ihrer Leidenschaft „Tanz“ widmen.

Ab 8. August 2022 in der ARD Mediathek

Am 5. September 1972 bricht ein palästinensisches Kommando in die Zimmer der israelischen Athleten ein und nimmt elf Geiseln in seine Gewalt. Die Terroristen fordern einen Tausch: das Leben der Geiseln gegen die Freilassung von 200 in Israel inhaftierten Palästinenser:innen sowie die Freilassung von Ulrike Meinhof und Andreas Baader. Es beginnt ein 23-stündiges Drama, das weltweit live im Fernsehen übertragen wird und in einer Schießerei am Militärflughafen Fürstenfeldbruck gipfelt, bei der alle Geiseln sterben. Anlässlich des 50. Jahrestags des Attentats von 1972 verwebt die Dokuserie Interviews mit Beteiligten und Angehörigen sowie bisher unveröffentlichtes Archivmaterial, um die Ursprünge und die Folgen des Anschlags genau zu verstehen.

ab 15. August 2022 in der ARD Mediathek.

In der Doku-Reihe „Alles Liebe!“ erzählen außergewöhnliche Paare ihre aufregende Liebesgeschichte: Menschen, die einander lieben jenseits von Konventionen. Wo nehmen sie den Mut her, eine so ungewöhnliche Beziehung zu wagen? Wie lieben sie? Welche Hindernisse liegen noch vor ihnen? „Alles Liebe!“ begleitet sie auf dem spannenden Weg ins gemeinsame Glück mit all den Hürden, die noch vor ihnen liegen. Momente, in denen die Kamera nicht dabei war, wie der magische Augenblick der ersten Begegnung, die Versöhnung nach der Krise, macht die Doku-Reihe mit Szenen im Graphic-Novel-Style erlebbar. So entstehen Liebesgeschichten zum Miterleben und Mitträumen.

Außergewöhnliche Liebespaare erzählen ihre aufregende Geschichte. Sie leben aus, wovon andere nur träumen!

Die erste Hälfte der neuen Staffel (4x30 min. der 2. Staffel) verfügbar für die ARD Mediathek ab 30. August 2022. Weitere Folgen: (4x30 min. der 2. Staffel) verfügbar ab 14. November 2022

