SWR Sommerfestival in Stuttgart zieht Erfolgsbilanz

Mehr als 100.000 Menschen auf der Festivalmeile und über 17.000 Besucher bei vier Abend-Shows / Gemeinsames Erleben und Feiern im Herzen der Stadt

Die Organisatoren des SWR Sommerfestivals in Stuttgart ziehen nach vier Festivaltagen eine positive Bilanz. Das Open-Air-Festival vor dem Neuen Schloss vom 26. bis 29. Mai 2023 war bei strahlendem Sommerwetter ein Besuchermagnet. Mehr als 17.000 Menschen kamen zu den vier Abendveranstaltungen mit Comedy, Show, Musik und „Tatort“. Tagsüber strömten mehr als 100.000 Menschen auf die Festivalmeile. „Das SWR Sommerfestival Stuttgart hat das Zentrum der Stadt vier Tage mit Leben erfüllt. Es waren Tage der Begegnungen, des ungezwungenen Miteinanders, des Feierns – und des Dialogs“, sagt Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD-Vorsitzender. Es war die 14. Ausgabe des Festivals, das der SWR in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg veranstaltet.

Kai Gniffke: Den SWR hautnah erleben und sich direkt austauschen

„Die Menschen konnten den SWR nicht nur hautnah erleben, sondern sie konnten sich auch ganz direkt mit uns austauschen“, betont Kai Gniffke: „Das ist wichtig in einer Gesellschaft, die viel zu oft übereinander spricht, anstatt miteinander.“

Für die ganze Familie: Das Tageprogramm von SWR und Land

Tagsüber präsentierten sich Programme, Sendungen und andere Angebote des SWR mit Bühnenprogrammen, Workshops, Gewinnspielen und Mitmach-Aktionen auf der Festivalmeile rund um die Jubiläumssäule vor dem Neuen Schloss. Gäste konnten einen Blick hinter die Kulissen werfen, einmal selbst vor oder hinter der Kamera stehen, sich einer Teleprompter-Challenge stellen, Festivalfotos schießen, den SWR virtuell erleben oder beim interaktiven Tatort Game selbst ermitteln. Hinzu kamen unter anderem die „ARD young reporter“ und der SWR Fakefinder. Das Land präsentierte sich mit der Dachmarkenkampagne „THE LÄND“, den „Heimattagen Härtsfeld 2024“ und der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg. Unter der Überschrift „THE LÄND zum Verlieben“ wurden zahlreiche Mitmachaktionen angeboten.

Vier unvergessliche Abende unter freiem Himmel

Höhepunkte waren die vier Abend-Shows unter freiem Himmel im Ehrenhof des Neuen Schlosses. Den Auftakt bildete der SWR3 Open Air mit den DJs Felix Jaehn und Toby Romeo, gefolgt von einer Aftershow-Party im „Cube“ im Kunstmuseum. Am Samstag sorgte das Comedy Clash Promi Special mit Atze Schröder, Lisa Feller, Abdelkarim, Markus Krebs, Nikita Miller und EMMVEE und anderen für Lacher. Ein Publikums-Highlight war auch die Premiere von „Die 80er Show“ von SWR1 Pop & Poesie in Concert am Pfingstsonntag. Großes Kino zum Abschluss am Pfingstmontag: Bei der „Tatort“-Premiere des SWR mit dem Film „Vergebung" und den Stuttgarter Kommissaren Lannert und Bootz.

SWR Sommerfestival in Ingelheim vom 30. Juni bis 2. Juli 2023

Das SWR Sommerfestival in Stuttgart reicht den Staffelstab nun weiter nach Rheinland-Pfalz. Dort findet das SWR Sommerfestival vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 in Ingelheim statt: Tagsüber mit spannenden Einblicken in die SWR Medienwelt und abends mit einem hochkarätigen Bühnenprogramm.

Die Stars in Ingelheim:

30. Juni SWR3 Open Air mit dem Berliner DJ-Duo YouNotUs 1. Juli SWR1 Open Air mit der kanadischen Rocklegende SAGA 2. Juli SWR4 Open Air mit Howard Carpendale & Band – ausverkauft! Das Konzert mit Howard Carpendale wird auf SWR.de/sommerfestival live übertragen. Zudem gibt es Ausschnitte aus dem Konzert im SWR Fernsehen am 5. August 2023, 22:25 Uhr. Die letzten Tickets werden verlost am 27. Juni 2023 bei SWR4 Rheinland-Pfalz.

Tickets für das SWR Sommerfestival in Ingelheim gibt es an Vorverkaufsstellen sowie über den SWR Ticketservice online oder telefonisch unter Telefon 06131 929 2132. Informationen und weiterführende Links unter SWR.de/sommerfestival/rheinland-pfalz.

Viele Eindrücke vom SWR Sommerfestival in Stuttgart, Fotos und Filme gibt es unter SWR.de/Sommerfestival.

