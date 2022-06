Ein ganz und gar heißes SWR Sommerfestival

Drei Abende mit Konzert und Comedy sowie SWR Medienwelt im Technik Museum Speyer

Sommer, Sonne satt – und das drei Tage lang in spektakulärer Location. Vom 17. bis 19. Juni 2022 fand das SWR Sommerfestival im Technik Museum Speyer statt. Bei extrem sommerlichen Temperaturen folgten die Zuschauerinnen und Zuschauer an drei Abenden der Musik und der Comedy. Für die Künstlerinnen und Künstler war es noch immer ungewohnt, wieder vor größerem Publikum zu spielen. Sie dankten es mit guter Laune und herausragender Musik. Groß und Klein besuchten mit vielen Fragen im Gepäck die SWR Medienwelt.

Hochsommer und jede Menge Musik und Comedy

Das Festivalwochenende startete am Freitag, 17. Juni, mit dem SWR1 Open Air. Der Auftritt der Boomtown Rats mit Bob Geldof, Pete Briquette, Garry Roberts und Simon Crowe heizte dem Publikum ordentlich ein. Zuvor hatten die Gewinner:innen des SWR1 Big Stage Contest, Hanne Kah und Juno17, das Publikum überzeugt. Am Samstag, 18. Juni, wechselte das Genre und SWR3 Comedy Open Air übernahm die Bühne. Mit Onkel Fisch, Nikita Miller, „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“, Markus Krebs war jede Menge Humor und Lachen angesagt. Der Sonntag, 19. Juni, gehört ganz dem Schlager: Auf Michelle folgen die Münchener Freiheit, Bernhard Brink, der für den erkrankten Matthias Reim einspringt, und Beatrice Egli. Wenn sie auftreten, strahlen die Gesichter im Publikum. Und wer keine Gelegenheit hat das SWR4 Schlagerfest live zu erleben – am 2. Juli, 22:20 Uhr wird es im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

SWR Medienwelt und Festivalbühne

Am Sonntag konnten die Besucherinnen und Besucher zudem in die Welt der Medien eintauchen und Redakteur:innen alles zu deren Sendungen fragen, was sie schon immer mal wissen wollten, bei der Teleprompter-Challenge in die Rolle einer Moderatorin/eines Moderators schlüpfen und mit einer VR-Brille den virtuellen SWR erkunden. Auf einer zweiten Bühne gab es den ganzen Tag Talk, Quiz, Zirkus und Musik, u. a. traten „Die anonyme Giddarischde“, Tim Poschmann und „Die Ähn un die Anner“ auf. Den Live-Blog mit vielen Impressionen und Highlights des Festivals gibt es weiterhin auf SWR.de/sommerfestival.

Ausblick: Das SWR Sommerfestival 2023 findet vom 30. Juni bis 2. Juli in Ingelheim am Rhein statt.

