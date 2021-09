Endlich wieder Festivalfeeling

Den krönenden Abschluss des SWR Sommerfestivals lieferte Bosse am Sonntag, 5. September. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls in der Band spielte Bosse in einem einmaligen und ganz speziellen Akustik-Set. Ein Ausnahme-Auftritt in der launchigen Atmosphäre des Rosengartens. "LICIA" brachte das Publikum im Vorfeld bereits in die richtige Stimmung - ein Spätsommerabend, der sicher in Erinnerung bleibt. mehr...