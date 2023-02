Jetzt Tickets für das Comedy Clash Promi Special sichern

per Mail teilen

Markus Krebs, Atze Schröder, Lisa Feller, Nikita Miller, Emmvee und Abdelkarim am 27. Mai auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Comedy-Begeisterte aufgepasst: Das SWR Sommerfestival verwandelt den Stuttgarter Schlossplatz am Samstag, 27. Mai 2023, in eine große Open-Air-Bühne für das Comedy Clash Promi Special. Zum Gipfeltreffen der Comedy-Prominenz kommen: Markus Krebs, Atze Schröder, Lisa Feller, Abdelkarim, Nikita Miller und Emmvee. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, los geht es um 19:30 Uhr. Das SWR Sommerfestival von Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg findet von Freitag, 26. Mai, bis Pfingstmontag, 29. Mai 2023, statt.

Markus Krebs – Humor aus der Kneipe

Ab in die Ruhrpott-Kneipe mit Markus Krebs, dem scharfsinnigen Beobachter von Stammtisch- und Thekengesprächen. „Zum Hocker“ heißt seine Duisburger Kneipe – und dort serviert der Stand-Up-Comedian clevere Pointen, Kalauer und Witze im Sekundentakt.

Atze Schröder – echte Gefühle

Der „King of Comedy” in Bestform: Mit „Echte Gefühle” erfüllt Atze Schröder die Sehnsucht nach den wichtigen Dingen des Lebens: wahre Liebe, echte Freundschaft, ehrliches Lachen. Denn Atze weiß, was die Nation braucht: ein Humor-Trostpflaster für die Seele.

Lisa Feller – „Dirty Talk" hat Hochkonjunktur

Schmutziges Gerede weit und breit: in der Politik, in den sozialen Medien, in privaten Beziehungen – überall nur „Dirty Talk“. Übereinander, gegeneinander, miteinander. Ein gefundenes Fressen für die schlagfertige Lisa Feller.

Nikita Miller – anders lustig, philosophisch und direkt

Nikita Miller, in Kasachstan geboren und in Stuttgart aufgewachsen, bezeichnet sich selbst als „Comedic Storyteller”. Mit seinen pointierten, geistreichen Geschichten zieht er das Publikum regelmäßig in seinen Bann.

Emmvee – gnadenlos ehrlich, grenzenlos witzig

Energiegeladen und mit viel Herzblut erzählt Emmvee alias Mariano Vivenzio in seiner Comedy von seinem Leben, seinen Erfahrungen und teilt seinen Blick auf die Welt. Der charmante Provokateur ist dabei gnadenlos ehrlich und grenzenlos witzig.

Abdelkarim – wir beruhigen uns

Als Bielefelder beschäftigt Abdelkarim eine zentrale Frage: Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam? Solche Fragen und viele andere Momente der Überforderung führen den Comedian immer wieder zu einer Erkenntnis: Wir beruhigen uns.

Comedy Clash

Beim Comedy Clash tritt die junge Comedy-Elite mit Social-Media-Stars und Stand-Up-Talenten aus dem Südwesten und ganz Deutschland gegeneinander an und battelt sich um den Jahressieg. Zu sehen sind die Folgen regelmäßig in der ARD Mediathek. Beim Promi Special treffen sich erfolgreiche Comedians, die den Durchbruch schon geschafft haben.

Tickets im Vorverkauf

Tickets für das Comedy Clash Promi Special beim SWR Sommerfestival 2023 gibt es ab sofort für 25 Euro bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Ebenfalls erhältlich im Vorverkauf: Eintrittskarten für das SWR3 Open Air am 26. Mai 2023 (15 Euro), SWR1 Pop & Poesie in Concert am 28. Mai 2023 (34 Euro) und für die SWR Fernsehen Tatort-Premiere am 29. Mai (16 Euro). Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.

SWR Sommerfestival auch in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz findet das SWR Sommerfestival vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 vor der Kultur- und Kongresshalle (kING) in Ingelheim statt.





Atze Schröder kommt zum Comedy Clash Promi Special beim SWR Sommerfestival 2023 in Stuttgart. © SWR/Boris Breuer SWR Boris Breuer

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Jürgen Ruf E-Mail: juergen.ruf@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.