SWR Sommerfestival 2023: Vorverkauf für SWR3 Aftershow startet

Party mit DJs Toby Romeo und D White am 26. Mai im Kunstmuseum Stuttgart

Tanzen ohne Ende: Wer nach dem großen SWR3 Open Air am Freitag, 26. Mai 2023 noch weiterfeiern will, kommt ins Kunstmuseum Stuttgart. Im Cube-Restaurant legen DJ Toby Romeo und SWR3 DJ D White ab 22.30 Uhr auf und feiern den Start des 14. SWR Sommerfestivals weiter. Schnell sein lohnt sich, denn für die exklusive Aftershow-Party gibt es nur 200 Tickets. Das SWR Sommerfestival von Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg findet von Freitag, 26. bis Pfingstmontag, 29. Mai 2023, statt.

Aftershow-Stars Toby Romeo und DJ D White

Alle Augen auf Toby Romeo: Der 22-jährige Salzburger Produzent, DJ und Songwriter gilt als einer der aufstrebendsten Newcomer in der Musikbranche. Gemeinsam mit Felix Jaehn & Faulhaber erreichte er für die Single „Where the Lights are low“ Anfang 2021 seine erste Chartplatzierung, eine goldene Schallplatte und 120 Millionen Streams. Auch die Kollaborationen mit Sängerin Leony („Crazy Love“), Keanu Silva und Sacha („Hopeless Heart) und der aktuelle Release „Wow feat. Izko & Ásdís“ gingen durch die Decke. DJ D White ist überall dort, wo SWR3 Party macht. Der junge DJ aus Geislingen begeistert sein Publikum seit seinem 16. Lebensjahr mit den angesagtesten Club-Tunes von House über HipHop bis hin zu Mashups.

Cube – neue Location für das SWR Sommerfestival

Tanzen und feiern über den Dächern Stuttgarts: Mit dem Cube im Obergeschoss des Stuttgarter Kunstmuseums hat das SWR Sommerfestival eine neue Spielstätte gefunden. Das vollverglaste Restaurant bietet eine einmalige Rundum-Sicht auf den Stuttgarter Schlossplatz, den Königsbau und die Shopping-Meile und liegt nur einen Steinwurf entfernt von der SWR Festivalbühne vor dem Neuen Schloss.

Tickets im Vorverkauf

Tickets für die SWR3 Aftershow-Party des SWR Sommerfestivals 2023 gibt es ab sofort für 15 Euro bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de sowie im SWR3 Club. Ebenfalls erhältlich im Vorverkauf: Eintrittskarten das SWR3 Open Air mit Felix Jaehn und Toby Romeo am 26. Mai um 19:30 Uhr (15 Euro), für das SWR Comedy Clash Promi Special am 27. Mai 2023 (25 Euro), für SWR1 Pop & Poesie in Concert am 28. Mai (34 Euro) und Stehplatz-Tickets für die SWR Fernsehen Tatort-Premiere am 29. Mai (10 Euro, Sitzplätze ausverkauft). Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.

SWR Sommerfestival auch in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz findet das SWR Sommerfestival vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 vor der Kultur- und Kongresshalle (kING) in Ingelheim statt.

DJ Toby Romeo bei der SWR3 Aftershow Party am 26. Mai 2023 im Kunstmuseum Stuttgart © SWR/Huy Tran SWR Huy Tran

