„SWR Schlager-Suite mit Isi Glück“ – Talk und Fun mit Youtube-Stars, ab 11. August immer mittwochs ab 18 Uhr auf Youtube und SWR.de/Schlager

SWR Schlager, das multimediale Online-Format mit tagesaktuellen Beiträgen auf Youtube, Instagram, Facebook und eigener Homepage über die Stars der Szene hat auch jüngere Schlagerfans im Visier. Ab Mittwoch, 11. August 2021 ab 18 Uhr, gibt es auf Youtube Talk und Fun in der „SWR Schlager-Suite“ mit Isi Glück.

„SWR Schlager-Suite“ – wöchentliche Youtube-Show mit Isi Glück

In der „SWR Schlager-Suite“ empfängt Isi Glück ab dem 11. August immer mittwochs zwanzig Minuten lang illustre Gäste: Los geht es mit Youtube-Star Aaron Troschke. In der zweiten Ausgabe am Mittwoch, 18. August, ist Leon Machère zu Gast. Außerdem in der Schlager-Suite: die Youtuber Marvin Wildhage (25. August) und Udo Tesch (1. September). In Isis schnuckeliger Suite plaudern sie immer mittwochs ab 18 Uhr auf Youtube und SWR.de/Schlager aus dem Nähkästchen und stellen bei rasanten Spielen ihre Schlagerfanqualitäten unter Beweis. „Die SWR Schlager-Suite“ ist eine Produktion des Produktionsstudios „Summerfield“ im Auftrag des SWR.

Schlagerkarussell, GlücksSchlag, Schlagerglücksrad – das erwartet die Gäste

Gleich zu Beginn geht es für die Gäste auf das „Schlagerkarussell“. Bei diesem durchgedrehten Fragespiel dreht sich nicht nur alles um den Schlager, sondern auch der Befragte auf einem Drehstuhl um sich selbst. Das Tückische dabei: Bei jeder falsch beantworteten Frage dreht sich das Karussell immer schneller. Doch bei in der Schlager-Suite sind nicht nur Musikexpertise und Gleichgewichtssinn gefragt, sondern auch Menschenkenntnis. Nämlich dann, wenn Außenreporter Ikke Hüftgold versucht, die Passanten mit seinen „Dummschlagerfragen“ auf falsche Fährten zu führen und Isis Gast erraten muss, wie die Passanten wohl geantwortet haben. Nach dem dritten Spiel, dem „GlücksSchlag“, werden nicht nur ein Bilderrätsel zu den bekannten Schlagerikonen gelüftet, sondern auch das Geheimnis, an welchen Lieblings-Promi der Spielkandidat der Schlager-Suite den gewonnenen kleinen Geldbetrag mit einem großen Augenzwinkern spendet. Wer jedoch ironische Geldspenden austeilen kann, muss in der „SWR Schlager-Suite“ auch ordentlich einstecken können. Denn alle Gäste drehen zum Abschluss beim „Schlagerglücksrad“ einen Karaoke-Titel, den sie ohne Erbarmen zum Besten geben müssen.

SWR Schlager im Netz, auf Facebook, Instagram und Youtube

SWR Schlager ist mehr als nur Information, es ist vielmehr ein wahres Schlager-Universum: Via Homepage, Facebook-Seite, Instagram-Plattform und auf Youtube können Fans ihren Stars ganz nahekommen und direkt mit ihnen interagieren. Sie können Fragen stellen, kommentieren und ihren Lieblingen zum Geburtstag gratulieren. Kurze Videos geben spannende Einblicke ins Privatleben der Stars. Auf SWR.de/Schlager lassen sich alle Schlager-News in Ruhe nachlesen. Besonders beliebt sind die „Weekend-Vibes“ – das Wochenende der Stars in Bildern – und die Links zu den aktuellen Musikvideos und zu der Rubrik „Schlagerstars und die Liebe“.

