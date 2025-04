SWR Regiotour Bernkastel-Wittlich

Eventreihe und Programmschwerpunkt des SWR

Der SWR Landessender Rheinland-Pfalz stellt für eine Woche die Region Bernkastel-Wittlich in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen und Aktionen. Im Laufe der Regiotour ab dem 12. Mai taucht der SWR tief in die malerische Landschaft zwischen Eifel und Hunsrück ein und zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörerinnen und Hörern sowie den User:innen die Vielfältigkeit dieser Region. Mit einer Vielzahl an Aktivitäten in den Städten und Orten des Landkreises unterstreicht der SWR seine regionale Verbundenheit und Verankerung im Südwesten und lädt die Menschen zum Mitmachen und zum Dialog ein.

Die Regiotour Bernkastel-Wittlich im SWR Programm

Die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ startet die Regiowoche mit facettenreichen Beiträgen aus der Region von Montag bis Donnerstag (12. bis 15.5., täglich 18:15 – 19:30 Uhr) und setzt den Höhepunkt mit einer Livesendung am Freitag, 16. Mai, vom Marktplatz in Wittlich. SWR4 sendet am Samstag, 17. Mai, die SWR4 Gartensprechstunde mit der Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden live aus dem Kloster Himmerod. Auch SWR1 ist live dabei: Am Sonntag, 18. Mai, kämpft Neumagen-Drohn beim „SWR1 Heimspiel“ um den Titel SWR1-Heimspiel-Gemeinde. Der SWR Medialiner, ein High-Tech-Lkw, ist die ganze Woche im Landkreis unterwegs und präsentiert ein hochmodernes rollendes Studio.

Die Regiotour hautnah erleben – Informationen, Kultur und Unterhaltung vor Ort

Ab Mittwoch, 14. Mai, ist die Regiotour vor Ort erlebbar. So ermöglicht der Workshop „SWR Big Band live@school“ es Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Traben-Trarbach, von den Besten zu lernen. Am Donnerstag, 15. Mai, kommt der Tigerenten Club mit seiner Hör-Spiel-Show nach Wittlich, in Bernkastel-Kues gibt es am Abend einen Blick hinter die Kulissen der Produktion des spannenden SWR Podcasts „Höllenrausch – Der große Traum vom Nürburgring“, der ein Beleg gelungener regionaler Berichterstattung ist. Über das Thema regionale Berichterstattung bei Qualitätsmedien diskutieren im Anschluss SWR Intendant Kai Gniffke und der Chefredakteur des Trierischen Volksfreund, Thomas Roth. Beim Workshop „Nachrichten machen Schule“ erfahren Jugendliche vom Jugendhof der evangelischen Jugendhilfe in Traben-Trarbach am Freitag, 16. Mai, Informatives über Nachrichten versus Fake News. Das Wochenende läutet am Freitagabend SWR3 mit einer großen Open-Air-Party mit Deejay Bene in Wittlich ein. Der Samstag, 17. Mai, steht ganz im Licht der klassischen Musik: Das SWR Classic Mobil gastiert u. a. mit einem Livekonzert auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues. Der Tag klingt mit einem Kammerkonzert der Deutschen Radio Philharmonie in der Wallfahrtskirche in Klausen aus.

Events und Programm im Überblick

Montag, 12.5. bis Donnerstag, 15.5.2025, 18:15 bis 19:30 Uhr

„Landesschau Rheinland-Pfalz“ mit Beiträgen aus der Region

Mittwoch, 14.5.2025, 13 bis 16 Uhr, Traben-Trarbach

„SWR Big Band live@school“: Workshop im Gymnasium Traben-Trarbach

Donnerstag, 15.5.2025

12 Uhr & 16 Uhr, Wittlich: Tigerenten Club mit Hör-Spiel-Show und Livepodcast

19 Uhr, Bernkastel-Kues: Podcast „Höllenrausch - Der große Traum vom Nürburgring"

20 Uhr, Bernkastel-Kues: Dialogveranstaltung „Regionale Berichterstattung und Qualitätsjournalismus“

Freitag, 16.5.2025

9:30 bis 12 Uhr, Traben-Trarbach-Wolf: SWR Medienkompetenz „Nachrichten machen Schule“

18:15 bis 19:30 Uhr, Wittlich: Livesendung „Landesschau Rheinland-Pfalz“

20:15 Uhr: „Expedition in die Heimat: Moselsteig mit Seitensprung“ im Fernsehprogramm des SWR

ab 19:30 Uhr, Wittlich: SWR3 Open-Air-Party mit Deejay Bene

Samstag, 17.5.2025

10 bis 12 Uhr, Kloster Himmerod: SWR4 Gartensprechstunde mit Heike Boomgaarden

12:45 bis 13:30 Uhr, Kloster Himmerod: SWR Classic Mobil mit Ensemble des SWR Symphonieorchesters

13:30 Uhr: Besucherführung im Kloster Himmerod

16 bis 17 Uhr, Bernkastel-Kues: SWR Classic Mobil mit Ensemble des SWR Symphonieorchesters

18:45 Uhr: „Stadt – Land – Quiz: Städteduell zwischen Manderscheid und Jagsthausen“ im Fernsehprogramm des SWR

19:30 Uhr, Klausen: Ensemblekonzert der Deutschen Radio Philharmonie

Sonntag, 18.5.2025

12 bis 16 Uhr, Neumagen-Drohn: Livesendung „SWR1 Heimspiel“ live

18:15 Uhr: „Handwerkskunst: Wie man den roten Teppich webt“ im Fernsehprogramm des SWR

18:45 Uhr: „Treffpunkt“ im Fernsehprogramm des SWR

