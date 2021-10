SWR Programmschwerpunkt zur Flutkatastrophe am Donnerstag, 14. Oktober 2021

Am Donnerstag, 14. Oktober, ist es drei Monate her, dass das Hochwasser große Landstriche im Westen Deutschlands verwüstet hat. Aus diesem Anlass widmen sich die Programme des SWR verstärkt den Menschen in den Flutgebieten und berichten, wie es ihnen dort heute geht.

Überwältigende Hilfsbereitschaft im Ahrtal

Im Vorabendprogramm des SWR Fernsehens in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg läuft um 18:15 Uhr die Folge „made in Südwest: Der Hoffnungsmacher – Thomas Pütz und sein Helfer-Shuttle ins Ahrtal“. Ein Zeugnis über die vielen freiwilligen Helfer:innen und die überwältigende Hilfsbereitschaft, die den Menschen in der zerstörten Heimat Unterstützung und Hoffnung geben. Darüber hinaus wird die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ ab 18:45 Uhr die Flutkatastrophe mit Filmbeiträgen und Gesprächsgästen in den Fokus stellen.

SWR Fernsehen ändert sein Programm

Um 20:15 Uhr strahlt das SWR Fernsehen die Dokumentation „Zwischen Hoffnung und Verzweiflung: Drei Orte nach der Flut“ (WDR) aus. Der Film zeigt, wie sich das Leben in den drei Orten Erftstadt (NWR), Dernau (RLP) und Bad Münstereifel (NRW) nach dem Hochwasser verändert hat. Die Doku begleitet Familien, Ehepaare, Anwohner:innen und Hilfskräfte vor Ort.

„Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ und „Zur Sache Baden-Württemberg!“ verschieben sich um 45 Minuten und werden um 21 Uhr ausgestrahlt.

Auch Mittelpunkt in den Hörfunk-Landesprogrammen

Auch die Radioprogramme SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR4 Rheinland-Pfalz rücken am 14. Oktober verstärkt die aktuelle Lage in den Katastrophengebieten in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung.

Der WDR gestaltet ebenso einen Thementag über die Hochwassergebiete in Nordrhein-Westfalen.

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: claudia.lemcke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.